KPSS Ortaöğretim 55-60 puan ile memur alan kurumlar ve şartları

KPSS ortaöğretim sınavına giren ve düşük puan alan adaylar nereye atanabileceklerini araştırmaya başladı. 50, 55, 60,60, 70 ve 75 puan alan adaylar memur alacak yerleri incelemeye başladı. Aldığınız puanlara göre belediye bünyesi alımlarına, üniversitelere yapılacak olan alımlara başvuru yapabilirsiniz. Hangi kadroların açıldığı, hangi pozisyonların bulunduğunu, başvuru yapabilmek için hangi belgelere ihtiyacınız olduğu, geçtiğimiz yıldaki puan tablosunun detaylarını ve daha bir çok detayı sizler için araştırdık.

KPSS puanı 70’in altında olanlar için

Kadro ve pozisyonların neler olduğunu ve detaylarını için linke tıklayın;

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KPSS/TERCIH1/minmaxortaogretim13082020.pdf

İşçi alımı ilanı,

4B personel alımı ilanı,

Askeri kurumlara sivil memur alımı ilanı,

Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı ilanı,

Adalet Bakanlığı’na zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı ilanı.

10 bin personel alımı Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevfikevleri’ne yapılacak

KPSS sınavından en düşük 70 alan adaylar en az lise mezunu olmak zorunda,

Mülakata kadronun toplam sayısının 5 ila 20 katı aday çağırılacak,

85 ve üzeri puana sahip adayların atanma ihtimali daha yüksek,

Aynı puanı alan adaylar arasındaki sıralamayı adayların doğum tarihi ve mezuniyet yılları belirleyecek.

Kısa bir süre içinde Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevfikevleri’ne personel alımı yapılmaya başlayacak.

Üniversiteler için personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

KPSS puan sınırılaması olmadan sağlık personeli, tekniker, teknisyen ve büro personeli alımları gerçekleşecek.

Belediye bünyesine personel alımları

En az lise mezunu olan adaylar ikametgah şartı zorunlu olmadan belediyeye başvurabilecek. 85 puan ve üzerinde puan almış olmarı gerekmektedir.

Zabıta memuru,

VHKİ,

Sekreter,

İtfaiye eri,

Düz memur,

Kamu personeli.

Nitelik kodlarını görmek için link:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KPSS/TERCIH1/ortaogretimnitelik23072020.pdf

2020/1 puan tablosu görmek için link:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KPSS/TERCIH1/minmaxortaogretim13082020.pdf

55-60 puan alan adaylar için neler lazım?

Kimliğin askı ve kimlik fotokopisi,

Diplomamın aslı ve noterden onaylatılmış öneği (E-devlet üzerinden alacağınız memuriyet belgesi de geçerli olacaktır.),

Yabancı okuldan mezun olanların alacağı denklik belgesinin aslı ve onaylatılmış sureti,

55 ila 59 aralığın puan almış erkek adayların askerlik ile ilişkisinin olmadığına dair alınacak belge,

Belirlenmiş hastanelerden alınan sağlık raporu,

2 adet fotoğraf,

Başvuru formunun eksiksiz doldurulması,

Adli sicil belgesi,

Daha önceki çalıştığınız zamanları gösteren SGK hizmet belgesi.