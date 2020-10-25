KPSS 2020 ön lisans memur atama taban puanları ve boş kontenjanlar

KPSS ön lisans oturumu bu sabah tamamlandı. 130 dakika süren sınavda adaylar, devlet kadrolarında yer alabilmek için soruları yanıtladı. Sınav sonuçları ise 26 Kasım 2020 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

KPSS ön lisans atama taban puanları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü için atama puanı; Rize Çay İşletmeleri ambar memuru kadrosu için 84,69 puan,

Bilgisayar Programcılığı bölümü atama taban puanı; Yozgat TMO memur kadrosu için 84,90 puan,

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü atama taban puanı; Afyonkarahisar TMO itfaiyeci kadrosu için 85,87 puan,

Elektrik bölümü atama taban puanı; Hakkari DHMİ tekniker kadrosu için 86,76 puan,

Makine bölümü atama taban puanı; Kırıkkale MKE tekniker kadrosu için 82,73,

Tarla Bitkileri ve Bahçe Tarımı bölümleri atama taban puanı Kırklareli TMO ambar memuru kadrosu için 77,11 puandır.