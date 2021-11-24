Kozmetik ürünleri satış elemanı maaşı ne kadar? Kozmetik ürünleri satış elemanı ne iş yapar?

Çalıştığı şirketin kozmetik ürünlerinin tanıtımını ve satışını gerçekleştiren kişiye kozmetik ürünler satış elemanı adı verilir. En az ilköğretim düzeyinde eğitim alanların başvuru yapabildiği kozmetik ürünler satış elemanlarının ne kadar maaş aldıkları ve ne iş yaptıkları insanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki kozmetik ürünler satış elemanı maaşı ne kadar? Kozmetik ürünler satış elemanı ne iş yapar?

Kozmetik Ürünler Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de bir kozmetik ürünler satış elemanı aylık ortalama 3.250 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük kozmetik ürünler satış elemanı maaşı 2.826 TL, en yükseği ise 4.780 TL’dir. Bu maaş çalışılan şirkete göre değişiklik göstermektedir. Bu maaşları kendisine uygun bulanlar İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan kozmetik ürünler satış elemanı iş ilanlarına başvuru yapabilirler.

Kozmetik Ürünler Satış Elemanı Ne İş Yapar?

Kozmetik ürünler satış elemanının yaptığı işler şunlardır:

1- Kozmetik ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol etmek,

2- Kullanma süresi geçen ürünleri yöneticiye bildirmek,

3- Müşterilerin isteği doğrultusunda cilt bakım analizi yapmak,

4- Müşterilere kozmetik ürünler hakkında bilgi vermek,

5- Müşterilerin siparişlerini almak, hazırlamak ve müşteriye teslim etmek,

6- Müşterinin cildine zarar veren ürünlerin iadesini almak,

7- İadesi yapılan ürünleri sipariş listesinden çıkarmak,

8- Müşteri talepleri, şikayetleri, soru ve önerilerini çözümlemek