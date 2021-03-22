Koz Kavuran ne demektir, anlamı nedir?

Mart ayında soğukların kenidini göstermesiyle beraber halk arasında soğuk günleri tanımlamak için Koz Kavuran Fırtınası kullanılır. Koz Kavuran Fırtınası 23 Mart'ta başlar. Peki Koz Kavuran Fırtınası nedir?

Üçüncü cemrenin düşmesiyle beraber baharın gelişi kutlansa da Mart aylarında soğuk havalar kendini götermeye devam ediyor.

Halk arasında koz kavuran olarak bilinen ve Mart ayında görülen fırtınanın ardından denizcilere göre hamsin sona erer baharın ilk günü başlar.

Bazı senelerde çok şiddetli olduğu kaydedilen fırtınanın istatistiklere 3 senede bir etkili olduğu söyleniyor. Bu tarihte rüzgarların güneyden esmesi, muhtemelen lodos olması olasısıdr.

Koz Kavuran fırtınası ne zaman?

23 Mart Kuzey Ege ve Marmara'nın batı kısımlarında etkili olan lodos fırtınası Koz Kavuran olarak yaşanmaktadır ve 2 gün boyunca sürmektedir.

Koz Kavuran ne demek?

Farsça kökenli "Koz" sözcüğü "ceviz" demektir. Tozlu ese bu furtınaya "Ceviz kavuran fırtanası" da denebilir. Ceviz tomurcuklarının rüzgarla toprağa karışması, dökülme vaktidir.