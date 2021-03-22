Koz Kavuran fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşir? 23 Mart Koz Kavuran nerelerde etkili olacak?

Mart ayına girmemiz ve cemrelerin düşmesi ile baharın gelmesi beklense de soğuk havalar henüz etkisini göstermeye devam etmektedir. Mart ayında görülen bir fırtına olan Koz Kavuran Fırtınasından sonra denizcilere göre hamsin biter ve bahar başlar. Bazı yıllarda çok şiddetli olarak geçen, istatistiklere göre 3 yılda bir etkili olan Koz Kavuran fırtınası rüzgârın güneyden eserek ve muhtemelen lodos olma olasılığıdır.

Koz Kavuran Fırtınası ne zaman başlar?

Koz Kavuran ne demektir?

23 Mart tarihinde Kuzey Ege ve Marmara’nın batı kesimlerinde etkili olacak olan Koz Kavuran fırtınası 2 gün sürebilmektedir.

Farsça kökenli “Koz” sözcüğü “ceviz” anlamındadır. Tozlu esen bu fırtınaya “Ceviz kavuran fırtınası” da denilir. Ceviz tomurcuklarının rüzgarla toprağa karışması, dökülme zamanıdır.