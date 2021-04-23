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Köydeki eve elektrik aboneliği nasıl alınır? Köy evlerine elektrik aboneliği şartları

Köylerde yaşayan vatandaşlar elektrik sıkıntısı çekerken birçok köyün elektrik aboneliği bulunmuyor. Köydeki eve elektrik aboneliği nasıl alınır? Köy evlerine elektrik aboneliği şartları nelerdir? Köyde yaşayan vatandaşlar için elektrik hakkında bilinmesi gereken her şey haberimizde

23 Nisan 2021 Cuma 10:28
Köydeki eve elektrik aboneliği nasıl alınır? Köy evlerine elektrik aboneliği şartları
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Köylerde yaşayan vatandaşlar elektrik sıkıntısı çekmeye devam ederken birçok vatandaş evlerine elektrik aboneliği yaptırmak istiyor. Köylerde, tarlalarda, bahçelerde, konteynere ve tarımsal alanlarda elektrik bağlatmak isteyen kişiler koşulları araştırırken 2021 elektrik aboneliği bilinmesi gereken kurallar haberimizde

Yeni elektrik aboneliği nasıl yapılır?

Yeni elektrik aboneliği almak isteyen vatandaşlar araştırmalara koyulurken ilk önce mülkü satın aldığınız inşaat sahibi veya köy tarla gibi mülk sahiplerine duyurmanız gerekmektedir. Bulunduğunuz yerde elektrik yoksa eğer belirttiğimiz başlıkları takip ederek abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Yeni bir abonelik işlemleri ve elektrik bağlantısı için gerekli evraklar;

  • Resmi kimlik belgesi
  • Onaylı elektrik projesi
  • Mülkiyet belgesi
  • Yapı kullanım izni

Elektrik abone olduktan sonra ne zaman açılır?

Elektrik aboneliği oluşturulduğunda biraz zamanın geçmesi gerekmektedir. Bina ve ticari işletmeler elektrik işlemlerini 2 gün içerisinde köy, tarla, konteyner gibi yerlerin abonelikleri en geç 5 gün içerisinde açılmaktadır.

2021 Elektrik aboneliği ücreti ne kadar?

2021 yılında zamlarla beraber elektrik abonelik ücretleri mesken alanları, tarım sulama, aydınlatma ve diğerleri için birim ve güvence tutarlarını şu şekildedir.

  • Mesken için güvence birim bedeli            33 TL/ KW, 6 KW için 198- 200 TL
  • Tarım sulama, aydınlatma ve diğerleri için
     güvence bedeli                                        44, 5- 45,00 TL/ KW

 

Elektrik abonelik bedelleri 2021 bedelin adı ücret

  • Güvence bedeli mesken için sözleşme gücü kW başına 33 TL/kW
  • Kesme-Bağlama bedeli işlem başına 37,3 TL
  • Damga vergisi toplam güvence bedelinin binde 9,48’i

Dosya Bedeli Güvence bedeline göre belirlenir.

Güvence bedeli, mesken aboneleri için, en az 5 kW sözleşme gücü üzerinden hesaplanır; böylece ödenmesi gereken güvence bedeli en az 165 TL olur. Meskenler için ortalama güç ise 6kW (198 TL) civarındadır.

Köy evi elektrik aboneliği

Köy evine elektrik bağlatmak için öncelikle tapu belgeleriniz, adres bilgileriniz ve kimlik belgeleriniz ile bulunduğunuz il ve ilçeden elektrik işlemleri dairesinden (Öneğin; Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), OEDAŞ-OSMANGAZİ EDAŞ) hangi elektrik dağıtım kurumuna aitse, oraya başvuru yaparak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

E-devlet üzerinden de abonelik oluşturabilirsiniz. Elektrik aboneliği sırasında ödediğiniz ücretler hesap numarasına ya da fatura düşümlerinde kendini gösterecektir.

Köy evi elektrik abone işlemleri için gerekli evraklar nelerdir?

Köy evine elektrik abonesi sırasında evraklar mesken ve köy evi elektrik aboneliği İçin gerekli olan evraklar olması gerekmektedir.

  • Eğer köy eviniz imar dışında kalıyorsa yapı kullanım belgesi, kullanım hakkının size ait olduğunu ispatlayan bir belge
  • Yapıda kullanılacak olan sayacın faturası
  • Elektrik aboneliği başvurulacak olan alanın tapusu, pafta ve parsel numaralarını gösteren bir belge.
  • Elektriğin hangi alanlarda kullanılacağını belirten bir dilekçe
  • Elektrik aboneliğinin açılacağı köy evinin ayrıntılı plan ve projesi
  • Mal sahibi veya yetkili kişinin (Noterden vekalet vermesi) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğu belge,
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  • Kiracı ise kira kontratı belgesi gerekli belgelerdir.

2021 Tarlaya elektrik bağlatma maliyeti

Tarlaya elektrik bağlatmak için mesken ortalama fiyatı 170-180 TL arasında olurken damga vergisi ise güvence bedelinin binde 9,48’i kadar olmalıdır.

Kesme bağlama bedeli 30-35 TL

2021 Tarımsal sulama elektriği ve hayvancılığa elektrik bilgileri

Tarım alanlarında elektrik kullanımı sağlamak ve başvurmak için öncelikle bulunduğunuz ilde elektrik dağıtım şirketlerine gerekli evrakların verilmesi gerekmektedir.

Gerekli evraklar ise;

  • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi,
  • Tarımsal elektrik başvuru dilekçesi,
  • Binanın veya tarlanın tapusu,
  • Arazinin haritası ve onay projesi,
  • Çiftçi kayıt sistemi evrakları,
  • Vergi levhası,
  • Tarım Müdürlüğünden alınan tespit evrakı,
  • Resmi kuruluş onaylı su çiftliğin su kullanım izin belgeleri,
  • Taahhütname

TEDAŞ’ın hizmet verdiği elektrik dağıtım şirketleri!

TOROSLAR EDAŞ

7. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (TOROSLAR EDAŞ), Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kilis şehirlerine hizmet vermektedir. .

OEDAŞ -OSMANGAZİ EDAŞ

16. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ – OSMANGAZİ EDAŞ), Eskişehir, Afyon, Kütahya, Uşak ve Bilecik şehirlerine hizmet vermektedir.

BAŞKENT EDAŞ

9. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (BAŞKENT EDAŞ), Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük, Çankırı ve Bartın şehirlerine hizmet vermektedir.

DİCLE EDAİ

1. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DİCLE EDAŞ), Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şınak ve Siirt şehirlerine hizmet vermektedir.

BEDAŞ

17. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakası şehirlerine hizmet vermektedir.

AYEDAŞ

14. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), İstanbul Anadolu Yakası şehirlerine hizmet vermektedir.

ULUDAĞ EDAŞ

12. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (ULUDAĞ EDAŞ), Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova şehirlerine hizmet vermektedir.

MEDAŞ

8. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Kırşehir şehirlerine hizmet vermektedir.

GEDİZ EDAŞ

11. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (GEDİZ EDAŞ), İzmir ve Manisa şehirlerine hizmet vermektedir.

SEDAŞ

15. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu şehirlerine hizmet vermektedir.

YEDAŞ

21. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop şehirlerine hizmet vermektedir.

AKDENİZ EDAŞ

10. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKDENİZ EDAŞ), Antalya, Isparta ve Burdur şehirlerine hizmet vermektedir.

ÇEDAŞ

6. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), Sivas, Tokat ve Yozgat şehirlerine hizmet vermektedir.

ARAS EDAŞ

3. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (ARAS EDAŞ), Erzurum, Ağrı, Kars, Erzincan, Iğdır, Ardahan ve Bayburt şehirlerine hizmet vermektedir.

VEDAŞ

2. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri şehirlerine hizmet vermektedir.

AYDEM EDAŞ

19. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYDEM EDAŞ), Aydın, Denizli ve Muğla şehirlerine hizmet vermektedir.

ÇORUH EDAŞ

4. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇORUH EDAŞ), Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane şehirlerine hizmet vermektedir.

KCETAŞ

18. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ), Kayseri şehirlerine hizmet vermektedir.

FIRAT EDAŞ

5. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FIRAT EDAŞ), Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli şehirlerine hizmet vermektedir.

AKEDAŞ

20. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKEDAŞ), Kahramanmaraş ve Adıyaman şehirlerine hizmet vermektedir.

TREDAŞ

13. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Tekirdağ, Kırklareli ve Edine şehirlerine hizmet vermektedir.

 

2021 Konteynere Elektrik aboneliği

Bağ veya köy evi diye adlandırılmış evlerin maliyetini düşürmek amacıyla vatandaşlar konteyner tercih ederken kurulumu oldukça basit olan konteynerler, istenilen yere kurularak kolaylık sağlamaktadır. Konteyner elektrik aboneliği almak için yine size en yakın elektrik dağıtım şirketlerine giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

Büyük şehirlerin kirli havasından, sesinden ve trafiğinden uzaklaşıp, tatillerini temiz hava ile sessiz sakin geçirmek isteyen aileler özellikle memleketlerine giderek almış olduğu konteynerlerde kalıyor. Fiyat olarak uygun olan konteynerler birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Konteyner elektrik aboneliği işlemleri

 Konteyner ev yaptıran kişilerin özellikle merak ettiği konu ise elektrik aboneliğinin nasıl alınması oluyor. Bunun için kişiler en yakın elektrik dağıtım yerlerine giderek başvuru yapması gerekmektedir. Başvurunun incelenmesi sonrasında kişilere olumlu veya olumsuz sonuç bildirilir Konteyner elektrik aboneliği işlemleri için gerekli olan evrakların hazırlanması gerekmektedir. Başvuru için yapılması gerekenleri şu şekilde derledik;

Köy yerleşim yerleri dışında imar izni verilen araziler için Yapı ve Kullanım Belgesi (Yerleşim yeri dışında bulunan bahçenizde veya tarlanıza elektrik aboneliği almak istiyorsanız imar dışındadır yazısı almanız veya yapı kullanım belgesi almanız gerek)

Elektrik aboneliği başvuru dilekçesi,

  • Abonelik için başvuracak olan kişinin kimlik fotokopisi ve tapu fotokopisi,
  • Elektrik aboneliği alınacak olan konteyner olanı,
  • Yerleşim yeri için yapı kullanım hakkınızın olduğuna dair belge,
  • Abonelik için başvuru yapacak kişinin konteynerin sahibi olduğunu belirten belgesi ve pafta numarası belgesi,
  • Yapı için kullanıcak olan sayacın faturası,
  • Elektrik aboneliği yapıcak olan alan veya tesis için enerji hangi alanlarda olacaksa bunları belirten dilekçe, (enerji gerekli ise kurum tarafından bir trafo sağlanacaktır.)
  • Elektrik aboneliğinin açılacağı alanın, konteynerin ayrıntılı planı.
     

Bağ evi için elektrik bağlatma ve çekme şartları

Bap evleri için gerekli evrakların toplanılması halinde gerekli kurumlara başvuru yapılması gerekmektedir.

Bahçeye elektrik aboneliği bağlatma aşamasında kişiler birkaç evrakları hazırlamaları gerekmektedir. Bu evraklar;

  • Köy yerleşim yerinde ya da bahçe gibi imar dışındaki alanlar için Yapı ve Kullanım Belgesi,
  • Kullanılacak olan sayaç faturası,
  • Kırsal alanın tapu belgesi, parsel numarasının bulunduğu bir adet evrak,
  • Plan ve proje.

Sanayi alanlarına elektrik bağlatmak maliyeti ve evrakları nelerdir?

Sanayi alanlarına ve iş yerlerinize elektrik bağlatmak için öncelikle belirttiğimiz adımları takip etmelisiniz. Elektrik aboneliği için hesap veya sayaç numaranızı, kimlik belgenizi, DASK numaranızı veya poliçeniz ile abonelik oluşturabilirsiniz. Gerekli belgeler;

  • İksan raporu,
  • Elektrik bağlatmak için gerekli belgeler,
  • Mülkiyet belgesi (tapu, ikametgâh, kira sözleşmesi),
  • Resmi kimlik belgesi,
  • Kiracı iseniz mülk sahibinin kimlik bilgileri,
  • Vergi numarası ve unvan bilgileri

Ticarethaneler için ise bu belgelere ek olarak;

  • Yetkili kişinin resmi kimliği,
  • Ticaret sicil numarası,
  • Yönetim kurulundan yetki belgesi ya da noter onaylı vekaletname imza bilgileri
  • Ticarethane ve Sanayi kuruluşları için güvence birim bedeli: 93,7 TL
  • 9 kW için 849 TL
  • Tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için güvence birimi bedeli: 44,5 TL

Hobi bahçesi elektrik aboneliği nasıl alınır?

 Elektrik hobi bahçeler için ev elektriğimi yoksa endüstriyel elektrik istediğinize karar verip ona göre bağlatmanız gerekmektedir.  Aynı zamanda yetkili kişilerden mutlaka elektrik abonelik sertifikası almanız gerekiyor.  Daha sonra elektrik dağıtım şirketlerine giderek sözleşme imzalanır ve elektrik abonelik işlemleri tamamlanır.

Sözleşmeyle birlikte ilgili belediye sizin adınıza hareket eder. Gerekli projeler hazırlanır ve belediye çalışanları bahçeyi inceler. Belediyelere göre zamanda değişiklik yaşanabilir. Bazı belediyeler hobi bahçe çalışması 2 ay sürerken bazı belediyelerde bu durum daha uzun sürebilir.

 

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 10:28
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Anahtar Kelimeler:
Köy EviKonteynerElektrik AboneliğiEvrak
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