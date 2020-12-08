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Köy evine tünel kazdılar! Suç üstü yakalandılar

Gümüşhane'de gerçekleşen olayda evinin altında 12 metre uzunluğunda tünel kazarak define arayan ev sahibi ve beraberinde 6 kişi gözaltına alındı.

08 Aralık 2020 Salı 15:14
Köy evine tünel kazdılar! Suç üstü yakalandılar
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Gümüşhane’nin merkez Aksu köyünde İ.Y., adlı bir vatandaş evinin altında hazine aramak için kazı çalışmaları yapmaya başladı. Jandarma ekiplerine gelen ihbar üzerine İ.Y. adlı vatandaşın evine  baskın düzenlendi.

Baskın sırasında incelenen evin altında 12 metreye kadar uzaman bir tünele rastlandı. Olay ile ilgisi olduğu düşünülen ev sahibi İ.Y. ile olayda adları geçen  H.Y, S.Y, K.Z, A.Y, A.K ve M.İ. adlı toplamda 6 kişi  gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafında tünelde yapılan aramada tünel açmak için kullanılan halat, kazma, kürek   gibi malzemeler ele geçirildi. İzinsiz yapılan bu kazı ile ilgili  soruşturma başlatıldı. 



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:14
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Anahtar Kelimeler:
GümüşhaneDefine
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