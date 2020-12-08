Köy evine tünel kazdılar! Suç üstü yakalandılar

Gümüşhane’nin merkez Aksu köyünde İ.Y., adlı bir vatandaş evinin altında hazine aramak için kazı çalışmaları yapmaya başladı. Jandarma ekiplerine gelen ihbar üzerine İ.Y. adlı vatandaşın evine baskın düzenlendi.

Baskın sırasında incelenen evin altında 12 metreye kadar uzaman bir tünele rastlandı. Olay ile ilgisi olduğu düşünülen ev sahibi İ.Y. ile olayda adları geçen H.Y, S.Y, K.Z, A.Y, A.K ve M.İ. adlı toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafında tünelde yapılan aramada tünel açmak için kullanılan halat, kazma, kürek gibi malzemeler ele geçirildi. İzinsiz yapılan bu kazı ile ilgili soruşturma başlatıldı.