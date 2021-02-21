Kova burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021

Pazartesiden Cumaya kadar bir yoğunluk olduğu hissedilebilir ancak bu yoğunluk güzel planlanmış ise size dayanıklılık verecektir ve hedeflerinize ulaşmanız yönünde enerji dalgaları yayacaktır. Tüm bu enerji dalgalarıyla bu hafta, sizin için başarılmasını çok zor gördüğünüz proje veya hedeflerinize ulaşmak için harika bir vakittir.

Hayatta kalma içgüdümüzle beraber bir şey sizi harekete geçiriyor olabilir. Bu hareketlilikle, fizikselliğinizi ve güçlü yanlarınızı etrafınıza yansıtacaksınız.

Cumartesi ve Pazar günleri değişiklik yapmanın tam zamanı! Yakın çevrenizde, ilişkilerinizde, alışkanlıklarınızda ve evinizde yeniliklere gitmekte çekinmeyin. Bu değişiklerle birlikte size bir üzüntü veya hüzün gelecekmiş gibi görünmüyor aksine çok iyi bir zamanlama olduğu için güzel ve yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ama tabii ki ev yenilemek veya yeni ilişkilere başlamak elimizdeki olasılıklardan birkaçıdır. Bu yenilenme sürecinde bilinçaltı isteklendirmenizdeki yükselen farkındalıkta size çok yardımcı olacaktır.

