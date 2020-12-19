Kova Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu

Burç yorumları gezegenlerin hareketi ile gündelik hayata yön vermektedir. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak yorumlanan burçlar, birçok kişi için merak konusudur. Kova burçlarının 21-27 Aralık haftasındaki burç yorumunu okuyabilirsiniz.

Kova burcu 21-27 Aralık haftası burç yorumu

Kova burçlarını iletişimde çok güçlü olacakları bir hafta bekliyor. Hafta başından itibaren iletişimlerinde edinecekleri olumlu enerji, çevrelerine de yansıyacak. Bu hafta yaratıcılık oldukça ön planda olacak. İş ve ilişkilerinizde duygularınızı net bir şekilde aktarabileceksiniz. Bu hafta duygu ve düşüncelerinizi bir kağıda ya da intenet sayfasına yazmak sizi rahatlatacaktır.

Hafta sonu partnerinizin sevgisine ve ilgisine ihtiyaç duyacaksınız. Genel itibariyle duygusal bir haftada olan Kova burçları, beklediğiniz ilgiyi göremediğinizde deliye dönerek karamsar duygular içine girebilirsiniz. İlişkinizde sadakati sorguladığınız günler geçirebilir ve bu nedenle partnerinizle aranızdaki saygıyı yitirebilirsiniz.