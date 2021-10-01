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Koulrofobi nedir? Palyaço korkusu neden olur?

Çocuklar tarafından çok sevilen palyaçolar, birçok kişinin korkulu rüyasıdır. Haberimizde koulrofobi nedir, palyaço korkusu neden olur gibi soruları yanıtladık.

01 Ekim 2021 Cuma 01:28
Koulrofobi nedir? Palyaço korkusu neden olur?
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Bazı çocuklar, hatta yetişkinler bile sevimli oldukları düşünülen palyaçolardan korkabilirler. Bu korkuya koulrofobi adı verilmektedir.

Koulrofobi nedir?

Koulrofobi, palyaçolara duyulan korkudur. Kökeni koulro kelimesidir. Koulrofobi, insanlarda ciddi izler bırakan ve yaşanılan korku nedeniyle kişinin kendini kaybetmesine kadar yol açabilen bir korku çeşididir.

Koulrofobisi olan kişiler, palyaçolara bakmaktan ve onlarla iletişim kurmaktan çekinirler. İleri derecede korkusu olan hastalar, palyaço gördüklerinde nefes alamama, bağırma ve titreme gibi tepkimeler gösterebilirler.

Palyaçolardan neden korkulur?

Psikolog Elan Baronholtz bu durumu şöyle açıklar; ‘’İnsanlar, bir kişinin yüzünü maskeyle gizlemesini rahatsız edici bulurlar. Çünkü maskeler yüzlerindeki gerçek ifadeleri saklar. Bu yüzden kendilerini maskeli kişilerin yanında güvende hissetmezler.’’


Son Güncelleme: 01.10.2021 01:28
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Anahtar Kelimeler:
PalyaçoKoulrofobiPalyaço Korkusu
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