Kötü kokunun ardındaki acı gerçek!

Antalya'da evini satılığa çıkaran emekli bir vatandaş bir süredir ortalarda gözükmemesinin ardından ve evinden gelen kötü kokular nedeniyle komşularından biri emekli vatandaşının balkonuna ulaşarak evine baktı. Eve giren komşuyu ise kötü kokunun ardındaki gerçek şoka uğrattı. Balkondan eve giren komşu emekli komşusunun cansız bedeniyle karşılaştı.

KÖTÜ KOKU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Gerçekleşen olay akşam saatlerinde Antalya Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci kat dairesinde meydana geldi. Binanın bulunduğu giriş katında esnaf olarak çalışan Emre Berk adlı bir vatandaş apartmandan kötü kokular gelmesi üzerine aracını dairenin önüne yanaştırdı. Aracının üzerine çıkarak birinci katta bulunan emekli komşusunun dairesinden içeri bakan Berk, 73 yaşındaki komşusu Kaffar Kamsız’ın hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Komsusuna seslenmesine rağmen cevap alamayan Berk, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan esnafın yardımıyla açılan daire kapısından içeri giren polis, salonda yüz üstü duran Kamsız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUKLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Olayı haber alan Kamsız’ın çocukları bina girişinde büyük üzüntü yaşadı. Yaşanan korkunç olay sonrasında olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Kaffar Kamsız’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna otopsi için kaldırıldı. Almanya’dan emekli olduğu öğrenilen talihsiz adamın dairesinde satılık yazısı dikkat çekerken, yaşlı adamın bazı gayrimenkullerini de satışa çıkardığı öğrenildi.

