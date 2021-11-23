KOSGEB kredisi alanlar kredi hakkında ne yorum yapıyor? Tavsiyeleri neler?

KOSGEB kredisi kimlere verilmekte, krediyi her gelen alablir mi, krediyi alanların yorumları, KOSGEB iş tavsiyeleri, dükkan açacak vatandaşlar krediyi nasıl alır? Bu ve bunun gibi soruların detaylı cevaplarını sizler için derledik.

KOSGEB destekleri 2021 yılında değişikliğe uğradı mı?

KOSGEB destekleme ödemelerine bu yıl ara vermeden devam etmekte. Verdiği ödemeler ise 65bin ile 365bin arasında değişiklik göstermekte. Ancak bunu paranız var ise alabilmektesiniz. Yani ana slogan şunun üzerinedir, önce harca sonra paranı geri al. Tam da bu yüzden paranız olmazsa kredi alamıyorsunuz.

KOSGEB iş yeri açma kredisi almak için gerekenler nelerdir, kimlere verilir, herkes neden alamaz?

Sizler için KOSGEB’den desteğin nasıl alınacağını detayları ile derledik. İş kurmak isteyenler, danışmanlara danışmadan önce bu yazımızı okumanız sizin faydanıza olacaktır. Kredi için izlenen yol şöyledir;

Kredi için eğitim almak zorundasınız. Eğitime gitmezseniz eğer kredi alamazsınız. Toplam süre 32 saat eğitim içerisinde yalnızca 6 saat devamsızlık hakkınız bulunmaktadır. Bu süreyi geçerseniz kurstan atılırsınız. Ancak işsizlik maaşı alıyorsanız kursa devamsızlık hakkınız bulunmamaktadır. Devamsızlık yapmanız halinde maaşınız tümüyle iptal edilir. Dikkatli olmanızda fayda var.

Artık e-Akademi üzerinden KOSGEB eğitiminizi online alma şansınız bulunmaktadır. Kuruma gitmeden e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaparak geleneksel ve ileri girişimcilik eğitiminizi intenet üzerinden alabilir, başarılı olduğunuz takdirde sertifika alma hakkı kazanabilirsiniz. Destek almak için eğitim almış olmanızın şart olduğunu unutmayın.

KOSGEB eğitimi almadan iş kurmamalısınız. Halihazırda kurulu bir şirketiniz varsa o şirket başvuru başka şekilde yapılmaktadır. Bu yeni girişimci desteği olduğu için hemen iş kurmanız gerekiyorsa yetkililere bildiri yaparak iş yeri numarası almalısınız. Bu numara ile iş yerinizi kurabilirsiniz. Aksi takdirde yardım almanız imkansızdır.

KOSGEB uygulamalı girişimcilik kursu öncesinde adınıza kayıtlı veya ortağı olduğunuz bir işyeri veya şirketiniz mevcut ise, şirketi kapatıp da yeniden açmanız KOSGEB desteği almanız konusunda faydalı olmaz. Bu durumda destek almanız mümkün değildir.

KOSGEB sertifikasının herhangi bir süresi yoktur. Bu sertifika ile kanunlarda değişiklik olmadığı müddetçe ömrünüzün sonuna kadar destekleme alma imkanınız vardır. Ancak unutmamalısınız eğer kurstan sonra kendi adınıza iş kurarsanız, işyeri açılışından itibaren 2 sene içinde başvurup desteği almalısınız. Yani işyeriniz 2 yaşını geçince destekleme süresi sona erer, destek almanız mümkün değildir.

KOSGEB desteği alan iş yerleri açılış tarihinden itibaren 3 yıl boyunca kapatılamaz. Üç yıl içerisinde iş yerinizi kapatırsanız sorumlu kişiler gelerek sizden aldığınız yardımın tamamını geri almak ister.

KOSGEB’in destek verdiği para ile aldığınız hiçbir şeyi satamazsınız. Zarar görürse, parçalanırsa dahi çöpe atamazsınız. Bozulan makine ve teçhizatları depoya kaldırıp en az üç yıl saklamanız gerekmektedir.

KOSGEB projesin kapsamına kimler dahildir, kimler yararlanabilmektedir?

Bahsi geçen yardımı alacak olan kişiler yaptıkları bütün harcamaları iş yerlerine ait olan hesaptan yapmalıdırlar. Başka birinin hesabından para harcaması yapmamanız gerekmektedir.

Yaptığınız bütün harcamaların fatura ve dekontlarının bulunması gerekmektedir. Bunlar bulunmayan harcamaları siz kendiniz ödersiniz.

KOSGEB’in vermiş olduğu elli bin lira hibe ve yüz bin lira faizsiz destekte KDV giderini ödemez. KDV kısmını siz ödersiniz. Ancak burada iş yeri açan kişinin kadın mı erkek mi olduğu da önemlidir.

Son bir yıl içerisinde iş yeri açmış ve vergi ödemişseniz KOSGEB’in iş yeri kredisini alamazsınız. Bir sene bekledikten sonra ancak yararlanabilirsiniz. Sizin amacınız iş yerinizi büyütmek ise bunun için iş yeri büyütme kredisine başvurmanız gerekmektedir.

İş yerinizi açmanıza takiben yetkililer gelip işinizi inceler.

Sağlanan yardım ile birinci dereceden akrabalarınızdan teçhizat alamazsınız.

İş planı içerisinde belirttiğiniz gerekli malzemeler dışında başka bir malzeme alırsanız bunun parasını siz ödersiniz.

Kadın girişimciler erkek girişimcilerden %10 daha fazla destek alabilmektedir.

Hangi sektörler için destekler var?

Genel olarak ev hanımları tarafından çok rağbet gören KOSGEB iş yeri açmak isteyen kadınlar için 370bin liraya kadar destek vermektedir. Kadınların iş hayatında daha çok ön planda olması için onlara öncelik vermektedir. Ancak bunun uygulamalı kurslara katılmak zorunludur.

Şimdi sizler için kredi almış ve krediden faydalanmış olan kişilerin yorumlarını paylaşacağız.

Güleser Maksutoğlu

Güleser Maksutoğlu KOSGEB girişimci eğitimi başvurusunda bulunmuş ve eğitimlere katılarak işletme açmış çikolata üretimine başlamıştır. İlk önce evde 1 yıl boyunca deneyimledikten sonra kredi başvurusunda bulunmuştur. Sosyal medya sayesinde iş yeri açma fikrine KOSGEB tarafından destek verildiğini öğrenmiştir ve kredi çekerek işletme açmıştır. Girişimci olmak iş yeri sahibi olmak artık devlet destekleriyle daha da kolay olmaktadır

Ülkü Gök

KOSGEB’in açtığı Uygulamalı Girişimcilik Kursundan sonra girişimci sertifikasını alan Ülkü Gök Kahramanmaraş’ da kendi yaptığı mantıların satışını yapacağı bir iş yeri açtı. 8 yıl boyunca etrafındaki insanlara evinde mantı yaparak okuyan çocuklarının eğitim masraflarını karşılamaya çalışan Ülkü Hanım daha fazla insana ulaşmak ve gelirini arttırmak için bir iş yeri açmaya karar vermiş. Ekonomik anlamda bir iş yeri açması pek mümkün olmayan Ülkü Hanım KOSGEB’in kadın girişimciler için vermiş olduğu hibe desteğinden faydalanmak için başvuru yapmış ve sunduğu projeyi kabul ettirmiştir. Kendi başına mantı yapmaktan yorulan Ülkü Hanım bu sayede yanında çalışacak başkalarını da alarak hem kendisi işini büyütmüş hemde başka insanlar için gelir kapısı olmuş başka insanlarında umudu olmuştur.

KOSGEB’in dükkanını açması için vermiş olduğunu belirten Öykü Hanım şehrindeki diğer kadınlara, ev hanımlarına da ilham olmuş ve bu kişilerde bizde yapabiliriz bu imkandan faydalanabiliriz diyerek krediye başvurmuşlardır.