Yeni bir işyeri açmak isteyen girişimciler için kira desteği uygulamasına da imza atılmaktadır. İş yerlerinin kiralarının oldukça yüksek rakamlarda olduğu düşünüldüğünde bu yardım birçok kişi tarafından olmazsa olmaz olarak görülüyor.

KOSGEB Kira Desteği Nedir?

Kira Desteği Nasıl Alınır?

KOSGEB tarafından yeni açılan işletmelerin kiralarının ödenebilmesi için destek verilmektedir. Program bünyesindeve faizsizlerden yararlanan kişiler için işyeri kira desteği de verilebilmektedir. Destek kapsamında kişilere iş yerinin ilk açılışında 2.000 TL, dükkanın açılması için gereken malzemelerin alınması için 18.000 TL ve kira gibi diğer giderler için de 30.000 TL ödeme yapılmaktadır. Bu yardımların yanı sıra KOSGEB 100.000 TL sabit yatırım desteği vermektedir. Bu miktarla birlikte toplam 150.000 TL destek sunulmaktadır. Bu yardımlar her işyerine yapılmamakla birlikte yalnızca onay alan girişimcilere verilmektedir.

Kira desteklerinin alınabilmesi için e-kobi kayıtlarının gerçekleştirilmiş olması ve Kobi Bilgi Sistemi’ne girilmesi gerekmektedir. Buraya girildikten sonra kira desteğine başvuru yapılması ve bu başvurunun kabul görmesi lazımdır. İlk aşamada onay almamış olan kişiler işletmelerini açmaları ardından 1 sene içinde onay alabilmektedirler. KOSGEB kira desteklerini 2 sene boyunca devam ettirmektedir.

İşyeri Alımlarında KOSGEB Desteği

Kira desteğinin yanı sıra iş yeri satın alımlarında da destek sunulmaktadır. Yine KOSGEB’e başvuru yapılması ve destek için onay alınması gerekli olmaktadır. İşletmelerin Teknopark içinde yer alması halinde 30.000 liraya kadar, teknopark dışında ise 24.000 liraya kadar destek verilmektedir. Sunulacak en yüksek destek sınırı yüzde 75 ile sınırlıdır.