KOSGEB hibe desteği şartları nelerdir?

2021 Hibe Destek Programı kapsamında girişimcilere hibe verilmeye devam edilecek.Kuruluşun aldığı destek, sermayeye ihtiyaç duymadan iş kurmak isteyen girişimcilere hibe ve finansal destektir. Girişimciler yardım programından yararlanmak için birkaç adım bulunmaktadır.KOSGEB hibesi nasıl alınır?

KOSGEB hibe deteği

KOSGEB, yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyen bir devlet kurumudur. TR KOBİ Geliştirme ve Destekleme İdaresi, 1990 yılından bu yana KOBİ'lere ücretsiz yardım sağlayan ve kendi işini kurmak ve iş kurmak isteyenleri koruyan kurumların adıdır. Kısaca KOSGEB olarak yazılmıştır. Ekonomiyi canlandırmak ve ülkenin girişimci ruhuna katkıda bulunan girişimcileri ve iş adamlarını desteklemek amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. Ajans, kuruluşundan bu yana iş kurmak isteyen girişimcilere geri ödemesiz KOSGEB hibe kredisi desteği sağlamaktadır. KOSGEB'e başvurmadan önce birçok detayı bilmeniz gerekiyor. İş cironuz 125 milyon liradan az ve çalışan sayınız 250'den azsa, çoğumuz gibi bir holding şirketi değilsek, büyük olasılıkla bir KOBİ'siniz. İşte bu yüzden Kosgeb tam size göre. Kosgeb'de, en başından, daha şirketi kurmadan önce bile, 370.000 liraya kadar geri ödemesiz hibeler var. Olgun bir şirket olsanız bile, sektöre odaklanmayan gelişmiş bir girişimciyseniz, 370.000 liralık geri ödemesiz hibe desteği alabilirsiniz. Onları almak için yapmanız gereken tek şey bu. İş planını doldurun ve iş fikriniz için bir strateji geliştirin. Onaylanırsa hibe desteği alabilirsiniz.

KOSGEB desteğinde 3 başlık bulunmaktadır. KOSGEB, girişimcilik desteği,İşletme geliştirme desteği ve Ar-ge desteği sağlamaktadır.

KOSGEB hibe desteği ne kadar?

Kuruluşundan bu yana kurum her yıl düzenli olarak fon sağlamıştır ve kuruma başvurmak isteyen girişimcilere destek vermeye devam edecektir. 2021 yılında girişimcilik desteği kapsamında geleneksel girişimciler ve ileri düzey girişimciler, girişimcilik eğitimlerini tamamlamış ve projeleri onaylanmış girişimcilere girişimcilik planları karşılığında karşılıksız finansman desteği sağlamaya devam edecek.

Son yıllarda 50.000 lira hibe ve 100 lira faizsiz kredi şeklinde verilen desteğin miktarı değişti. Ajansın kendini yenileme yoluyla yenilenmesi ile bu destekler 2021 yılından itibaren yeniden düzenlenmiş olup, bunun yerine 2021 yılında İleri Girişimci ve Geleneksel Girişimci olmak üzere iki başlık altında girişimcilik desteği sağlanacaktır. Geleneksel girişimcilik destek tutarı olarak 60 bin TL hibe desteği verilmektedir. İleri girişimci desteği olarak ise 370 bin TL destek verilmektedir.

Geleneksel girişimciler, eğitimlerini tamamladıktan sonra işletme kuruluş ücreti olarak Kosgeb'e başvurduklarında, işletmelerini kurduktan sonra şahıs şirketi kurduysanız KOSGEB 5.000 TL hibe alacaktır. İşletmenizi sermaye şirketi olarak kurduysanız bu rakam 10.000 TL olacaktır.

Kuruluşunuzun ilk ayı ile 12 ay arasındaki ilk performans dönemi olarak, yıl sonunda size ve işe aldığınız kişilere, gün sayısı 1.080 gün olmak üzere toplam 20.000 lira ek hibe alacaksınız. ödenen bonus günleri. İkinci yılda, 1440 günü aşarsanız, 20.000 TL alırsınız.

Rehberlik ve danışmanlık işletme koçluğu desteği olarak 10.000 TL ve işletme sertifikası desteği şeklinde 5.000 TL alacaksınız.

KOSGEB hibe desteğinden kimden faydalanabilir?

Geleneksel ve ileri girişimcilik desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların destekten faydalanması için gereken şartlar şunlardır;

e-Akademiden online olarak girişimcilik eğitiminin alınması,

Girişimcilik eğitiminin alınmasının ardından işletmenin açılması ve vergi levhasının alınması,

Veri tabanına işletmenin kaydının yapılması ve KOBİ beyannamesinin doldurulması,

İntenet üzerinden başvuru süreci ve hibenin onayı aşamalarını tamamlanması gerekir.

KOSGEB hibe desteği nasıl alınır?

KOSGEB hibe kredisi almanın ilk adımı KOSGEB'e başvurmak, kredi almanın ikinci adımı ise Kosgeb'den onaylı girişimcilik belgesi almaktır. Artık online olarak verilen bu sertifikayı almak için 2021 yılından itibaren KOSGEB e-devlet üzerinden talepte bulunmanız gerekmektedir. Başvuru sonrasında, onaylandığı sürece vatandaşlar bu belge üzerinden hibe desteği alabilirler.

Kosgeb hibesinden destek alabilmek için faaliyet göstermek istediğiniz bölgede iş yerinin KOSGEB destek departmanının NACE kodunda yer alan bir iş fikrine sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca Kosgeb Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine başvurmalı ve "Girişimcilik Sertifikası" almanız gerekiyor.Başvurunun ardından KOSGEB iş planı projesini sunup onaylatmanız durumunda hibe desteği alabilirsiniz.

KOSGEB kredi başvurusu

Öncelikle 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak KOSGEB için ön koşuldur ve “KOSGEB Girişimcilik Eğitimini Bitirme Koşulları” eğitim şartlarını yerine getirmektir. Ayrıca, KOSGEB Üniversite Genç Girişimcilik Programı'na girmeye ve mezun olmaya hak kazananlar da 2021'de yeni başlayanlar için son teknoloji ve geleneksel destek alacaklar

Ancak, bunu nasıl alacağınızı bilmeniz gerekiyor.Öncelikle oluşturmak istediğiniz şirketin Nace kodunu tanımlamanız gerekiyor. Bunu yapmak için, işletmenizin NACE kodunu belirlemek üzere mali danışmanınızla birlikte çalışın. İş koduna göre, işinizin gelişmiş bir girişimci mi yoksa geleneksel bir girişimci mi olduğunu anlamanız gerekir. Bu nedenle, KOSGEB’deki uygulamalı işletme eğitimi sırasında ileri girişimcilik eğitimi veya geleneksel girişimcilik eğitiminin tamamlanması gereklidir. Böylece işinize kolayca başlayabilirsiniz.

KOSGEB hibe kredisi alma adımları

İlk olarak KOSGEB’in resmi sayfasından online şekilde Uygulamalı Girişimcilik eğitimini almanız gerekmektedir. Daha sonra eğitimi tamamlayarak sertifikayı almanız gerekir.Sertifika sonrası kendi adınıza iş kurmak. Daha sonra KOSGEB veri tabanına kaydolmanız gerekir. Gerekli plan formunu doldurup KOSGEB’e sunulması gerekmektedir. Daha sonra iş kurma aşamasında harcanan tutarların faturasını KOSGEB’e sunmak ve hibe desteği almanız gerekiyor. KOSGEB, Kadınlara %90, erkeklere ise %70 maddi destek sağlanmaktadır.

KOSGEB hibe desteği ne zaman ödenir?

Vergi ya da SGK kamu borcunuz bulunmuyorsa 60 gün içinde hibeleriniz hesaplarınıza yatmaktadır. Borcunuz bulunuyorsa hibe oraya gitmektedir.

KOSGEB hibesi alırken dikkat edilmesi gerekenler

KOSGEB’in sunduğu hibe ya kredi desteğinden yararlanarak şirketi kurmak istiyorsanız, 1 yıl içinde projenizi KOSGEB’e bildirmeniz gerekiyor. 1 sene sonra yaptığınız başvurular sonrasında destek sağlanamamaktadır. Başvuru detaylarına dikkat etmeniz gerekmektedir. KOSGEB’in resmi sitesinden ya da e-devlet üzerinden KOSGEB destek başvurusunda bulunabilirsiniz.

KOSGEB hibe verilen sektörler

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?RetunUrl=%2f

İlk olarak iş fikrinize uygun olan NACE kodunu belirlemeniz gerekmektedir. Kurumun resmi sitesinden desteklenen sektörleri bulabilirsiniz. Yapacağınız iş Nace kodları arasında yer alıyorsa bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Daha sonra uygulamalı girişimcilik belgesini almanız gerekmektedir. Kurum, bu belgeyi ücretsiz şekilde sağlamaktadır. Online olarak eğitim veriliyor. Sertifikayı aldıktan kurumun Veri Tabanına Kayıt yaptırmanız gerekmektedir.Evraklar, online olarak doldurulmaktadır. Doldurulacak evraklar şu şekildedir;

Girişimci sertifikası,

Kobi bilgi dökümanı çıktısı,

İşyeri açılış giderlerinde yapılan harcama faturaları ve

Ek belgeler ile başvuru yaparak işletmelerinin açılış giderlerini gösteren evrakların ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sermayesiz KOSGEB desteğiyle işyeri açılır mı?

Sermayesiz şekilde KOSGEB desteğiyle işyeri açılamamaktadır. KOSGEB,hibe desteği işyeri açıldıktan sonra sağlanmaktadır. İlk olarak işyerinizi açmanız gerekmektedir. KOSGEB’in hibe desteği işyeri açıldıktan sonra verilmektedir.

KOSGEB Anlaşmalı bankalar

Vakıfbank,Halkbank ve Ziraat Bankası, Kredi Garanti Fonu,Denizbank,Akbank,Türkiye İş Bankası,Akbank,QNB Finansbank ve Garanti BBVA anlaşmalı bankalardır.

KOSGEB hayvancılık kredisi

KOSGEB hayvan alımı için destek vermemektedir. KOSGEB, hayvan işletmeciliği,ahır,barınak ve tesis yapımlarının desteklenmesini sağlamaktadır.