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KOSGEB girişimcilik kursuna nasıl başvurulur? İnternet üzerinden başvuru yapılabilir mi?

KOSGEB girişimcilik kursuna nasıl başvurulacağı, internet üzerinden indirilen başvuru formunun nasıl doldurulacağı, E-devlet aracılığı ile başvuru, kayıt işlemlerinin ardından ders içerikleri ve sertifika alımından sonra yararlanabilecek desteklerin neler olduğu okuyucu tarafından merak ediliyor.

17 Ekim 2020 Cumartesi 01:10
KOSGEB girişimcilik kursuna nasıl başvurulur? İnternet üzerinden başvuru yapılabilir mi?
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Girişimci vatandaş öncelikle devlet desteği almak istemekte. Kredi ve yardım almak isteyenler öncelikle KOSGEB’ in kurslarına katılmak zorundadır ve kurs herhangi bir ücret talep etmez. Kursun kayıt zamanı birey tarafından takip edilmeli ve zamanı geldiğinde kayıt yaptırılmalıdır.

KOSGEB Başvuru ve Kayıt Nasıl Yapılır:


KOSGEB ülkenin dört bir tarafında bulunan hizmet kuruluşları ile işbirliği içinde bulunduğu iş yerleri ve kurumlar ile girişimcilere yönelik ders vermektedir. Bu verilecek olan derslere kayıt olan bireyler ise 32 saatlik bir öğretim süresinin ardından sertifikasına kavuşabilmektedir. Açacağınız iş yeri için kredi desteği almak isteyen girişimci bu sertifikayı almalıdır aksi taktirde girişimciler için sağlanan 60.000 Türk Lirası ile 360.000 Türk Lirası yardım hibesi alamamaktadır. Kurs alacaklar E-başvuru formunu indirmeli ve düzenlemediler veya bir yazıcı aracılığı ile çıktısını alıp gerekli yazıları yazabilir. Verilecek eğitim için kayıt merkezlerine iletilmesi yeterli olacaktır ardından başvurunuz tamamlanır. İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını yüzünden ise bu seneki yapılacak olan kurslar yüz yüze olmayacak. Bu yıl yapılacak olan kurslar online eğitim olacak. Kayıt yaptırmak isteyenler öncelikle KOSGEB’ in web sayfasındaki duyuruları yakından takip etmelidir. Kursların ne zaman başlayacağını ve size en yakın öğretim tarihini bu sayfadan görebilir ve ona göre başvurunuzu yapabilirsiniz. Web sayfasından istediğiniz kurs detayına tıkladığınızda başlangıç ve bitiş zamanları vardır. Eğitim ve şehir ismine bastığınızda açılacak olan sayfada alacağınız derslere yönelik bütün detaylar karşınıza çıkar. Eğitim alınacak öğretmen, hangi tarihte başlayacağı, hangi tarihte sona ereceği, nerede verileceği, ne kadar insanın derse katılacağı görülmektedir. Başvuruda bulunan kişiye kurs öncesi kısa süren bir soru-cevap işlemi yapılır. Bu soru cevap ile başvuruda bulunan bireylerin neden katıldıkları sorulmaktadır. Tüm işlemler bittikten sonra sertifikanız ile destek hibesi alabilirsiniz. KOSGEB ile işbirliği yapan devlet destekli bankalardan ise kredi alabilirsiniz ve bu krediler faizsiz ve ödeme zamanları esnektir.

E-devlet Üzerinden Başvuru ve Kayıt:

Öncelikle E-devlet şifreniz yoksa herhangi bir PTT şubesinden şifrenizi almanız gerekmektedir. Şifreyi alıp E-devlet web sitesine girdikten sonra site içinde başvuru formunu doldurabilirsiniz ve eksiksiz olduğunu kontrol ediniz. Kurum tarafından verdiğiniz işlem incelenecek sonra kısa bir süre sonra formda belirttiğiniz numaradan size dönülecektir.

Başvuru Belgesi PDF: https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/FRM.03.02.01%20YGD%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu%20.pdf



Son Güncelleme: 17.10.2020 01:10
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