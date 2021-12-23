KOSGEB, engelli vatandaşlara destek vermeye devam ediyor

Türkiye’de bulunan birçok engelli vatandaş, herhangi bir kurum veya kuruluşa bağlı olarak çalışmakta zorlanıyor. Bu nedenle devletin birçok kurumu ile bazı bankalar gerekli şartları sağlayan engelli vatandaşlara engelli kredileri vermeye devam ediyor. Bu kurumların başında yer alan KOSGEB, kendi işletmesine sahip olmak isteyen engelli kişilere destek vermeye devam ediyor. Peki KOSGEB’in desteklerinden faydalanmanın şartları nelerdir?

KOSGEB’in Desteklerinden Faydalanmanın Şartları Nelerdir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre kendi işletmesini açmak isteyen engelli vatandaşlara KOSGEB aracılığıyla 65.000 TL’ye kadar hibe desteği verileceğini açıkladı. Fakat bu desteklerden yararlanmak için T.C. vatandaşı olmak, engelli raporuna sahip olmak, başvuruları kişinin kendisinin yapması gibi şartlar bulunuyor. Bu şartları karşılayan engellilere düşük faizli ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hibe desteği veriliyor.