İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

KOSGEB, engelli vatandaşlara destek vermeye devam ediyor

Ülkemizde yaşayan yüzbinlerce engelli vatandaş, devletin birçok kurumundan engelli kredisi alabiliyor. Bu kurumlardan birisi olan KOSGEB de engelli vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. İşte detaylar…

23 Aralık 2021 Perşembe 14:25
KOSGEB, engelli vatandaşlara destek vermeye devam ediyor
Takip Et:

Türkiye’de bulunan birçok engelli vatandaş, herhangi bir kurum veya kuruluşa bağlı olarak çalışmakta zorlanıyor. Bu nedenle devletin birçok kurumu ile bazı bankalar gerekli şartları sağlayan engelli vatandaşlara engelli kredileri vermeye devam ediyor. Bu kurumların başında yer alan KOSGEB, kendi işletmesine sahip olmak isteyen engelli kişilere destek vermeye devam ediyor. Peki KOSGEB’in desteklerinden faydalanmanın şartları nelerdir?

KOSGEB’in Desteklerinden Faydalanmanın Şartları Nelerdir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre kendi işletmesini açmak isteyen engelli vatandaşlara KOSGEB aracılığıyla 65.000 TL’ye kadar hibe desteği verileceğini açıkladı. Fakat bu desteklerden yararlanmak için T.C. vatandaşı olmak, engelli raporuna sahip olmak, başvuruları kişinin kendisinin yapması gibi şartlar bulunuyor. Bu şartları karşılayan engellilere düşük faizli ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hibe desteği veriliyor.


Son Güncelleme: 23.12.2021 14:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KosgebAile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıEngelli VatandaşHibe Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Belediyesi personel alımı şartları nelerdir?
Çanakkale Belediyesi personel alımı şartları nelerdir?
Dedektörle define arama izni nasıl alınır? İzinsiz arama yapmanın cezası nedir?
Dedektörle define arama izni nasıl alınır? İzinsiz arama yapmanın cezası nedir?
3D kaş yapım ücretleri ne kadar?
3D kaş yapım ücretleri ne kadar?
Hastane sekreteri şikayetleri nereye yapılır?
Hastane sekreteri şikayetleri nereye yapılır?
SGK kaçtan kaça kadar çalışıyor? SGK'nın tatil günleri ne zaman?
SGK kaçtan kaça kadar çalışıyor? SGK'nın tatil günleri ne zaman?
Erzurum Belediyesi'nden vatandaşlara uzanan yardım eli
Erzurum Belediyesi'nden vatandaşlara uzanan yardım eli

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Hayaller mi aşk mı? ikileminin cevabı Gerçekten Aşk filminde yanıt buluyor
İşten çıkarılanlara devletten yardım!
24 Aralık 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Aralık Cuma at yarışı programı
TJK 23 Aralık 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Çanakkale Belediyesi personel alımı şartları nelerdir?
Netflix Open Your Eyes dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Dedektörle define arama izni nasıl alınır? İzinsiz arama yapmanın cezası nedir?
3D kaş yapım ücretleri ne kadar?
Güneş Fırtınası nedir, nasıl oluşur, belirtileri ne? 2021 Güneş Fırtınası ne zaman gerçekleşecek?
Fox TV de yayın hayatına giren Elkızı dizisi ne anlatıyor? Dizi nerede çekiliyor?
Bir Şans Daha filminin konusu nedir? Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar? Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir ?
KOSGEB girişimcilik kursları ne zaman başlıyor? Girişimcilik kursları başvuru adresleri nereler?
SGK Genel Sağlık Sigortası(GSS) nedir, kimler faydalanabiliyor?
Bağ-Kur'dan emekli olmanın şartları nelerdir?
Netflix D.P. isimli dizinin konusu nedir?
Clickbait dizisinin konusu nedir?
Eski telefon görüşmeleri dinlenebiliyor mu? Geçmiş telefon görüşmeleri nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.