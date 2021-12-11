KOSGEB Bölüm 1 Sınav soru ve cevaplarına nereden ulaşabilirim?

KOSGEB Bölüm 1 sınavının soruları ve cevaplarıyla girişimcilik sertifikası almak isteyen kişilerin sınav içeriğinde çıkan bazı sorular ve cevaplar hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Girişimcilik sınav sorularında farklı sorularda sorulabilmektedir burada yer alan sorular test amacıyla bulunmaktadır.
Soru 1: Bir firmanın Türkiye’de henüz mevcut olmayan bir hizmeti sunarak pazarda çok önemli bir başarı kazanması girişimcilik sürecinin hangi aşamasına önek olarak verilebilir?
Cevap: Fırsatların tespiti
Soru 2: Yönetici ve lider ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Liderlik, çoğu zaman bir yönetsel makamı ifade etmektedir.
Soru 3: Bir ürün/hizmet üretmek için gerek duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirerek değer yaratan kişiye ne ad verilir?
Cevap: Girişimci
Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik başarısızlığında bir sebep olduğu kadar çoğu zamanda bir sonuçtur?
Cevap: Nakit yetersizliği
Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi girişimin gelecek nesillere aktarım sağlayan paydaşıdır?
Cevap: Doğa
Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan biri değildir?
Cevap: Ne kadar kıymetli olursa olsun tek başına iş fikrinin herhangi bir değeri yoktur
Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken en temel özelliklerinden biri değildir?
Cevap: Stres
Soru 8: Toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmek ve sunmak gibi çok önemli bir toplumsal sorumluluğu üstlenen kişiye ne ad verilir?
Cevap: Girişimci
Soru 9:
I.Finansal kaynakların verimli kullanılması
II.Doğru ve zamanında stratejilerin belirlenmesi
III.Yeniliğe önem verme
IV.İşe yatırım yapma
Kurulan işletmenin büyüme aşamasına geçişinin hızlı olması için yukarıdaki maddelerin hangilerinin uygulanması gerekir?
Cevap: I, II, III ve IV
Soru 10: Girişimcilik sürecinde, iş fikri geliştirme ile ürünün satış gelirlerinin yapılan harcamalar ile aynı seviyeye gelinceye kadar geçen işletmenin finans ihtiyacının olduğu alana ne ad verilir?
Cevap: Ölüm vadisi
Soru 11: İyi bir yöneticinin öncelikle aşağıdakilerden hangisi olması gereklidir?
Cevap: İyi bir planlayıcı
Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik hakkında doğru bir bilgi değildir?
Cevap: İş fikri çok karmaşık ise başarı garantidir.
Soru 13: Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir?
Cevap: Programlama
Soru 14: Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik motivasyonlarından biri değildir?
Cevap: Çevresel motivasyonlar
Soru 15: 45 çalışanı ve 20 milyon TL ciroya sahip olan bir işletmenin büyüklüğü, mevcut yasalarımızda ne şekilde tanımlanmıştır?
Cevap: Küçük işletme
Soru 16:
I. Tutarlı
II. İş birliğine önem veren
III. Sorunlara geçici çözümler üreten
Yukarıdakilerden hangileri etkili bir liderin genel özelliklerindendir?
Soru 17: Girişimcinin en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Yenilik yapması ve yenilikçi bir işletme kurmasıdır.
Soru 18: Kişinin kendisinin ve ailesinin geleceğini güvence altına almak amacıyla girişimci olmaya karar vermesi hangi tür girişimcilik motivasyonunun kapsamına girmektedir?
Cevap: Güvenliğe yönelik motivasyonlar
Soru 19: Aşağıdakilerden hangisi KOBİ’lerin girişimcilerinden kaynaklanan dezavantajlarından biridir?
Cevap: Sektörde yeni olmadan kaynaklanan bilgi ve tecrübe eksikliği
Soru 20: Bir firmanın Türkiye’de henüz mevcut olmayan bir hizmeti sunarak pazarda çok önemli bir başarı kazanması girişimcilik sürecinin hangi aşamasına önek olarak verilebilir?
Cevap: Fırsatların tespiti
Soru 21: Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken en temel özelliklerinden biri değildir?
Cevap: Stres
Soru 22: Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik sürecinin aşamaları arasında yer almamaktadır?
Cevap: Örgütleme
Soru 23: Bir ürün/hizmet üretmek için gerek duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirerek değer yaratan kişiye ne ad verilir?
Cevap: Girişimci
Soru 24:
I.Finansal kaynakların verimli kullanılması
II.Doğru ve zamanında stratejilerin belirlenmesi
III.Yeniliğe önem verme
IV.İşe yatırım yapma
Kurulan işletmenin büyüme aşamasına geçişinin hızlı olması için yukarıdaki maddelerin hangilerinin uygulanması gerekir?
Cevap : I, II, III ve IV
Soru 25:
I.Teknik bilgi
II.İş tecrübesi
III. Siyasal özellikler
Yukarıdakilerden hangileri girişimciliğin başarısızlığında etkili olan girişimci ve ekibi ile ilgili nedenlerden değildir?
Cevap: Yalnız III
Soru 26: Aşağıdakilerden hangisi KOBİ’lerin avantajlarından biri değildir?
Cevap: Karar almada tek yöneticiye bağımlı olma
Soru 27: Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan biri değildir?
Cevap: Ne kadar kıymetli olursa olsun tek başına iş fikrinin herhangi bir değeri yoktur
Soru 28:
I.Uzun çalışma saatleri
II.Düzensiz gelir
III.Stresli yaşam
IV.Ölçüsüz büyüme
Yukarıdakilerden hangileri girişimcilikte en çok karşılaşılan zorluklardandır?
Cevap: I, II ve III
Soru 29: Yönetici ve lider ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Liderlik, çoğu zaman bir yönetsel makamı ifade etmektedir.
Soru 30: Aşağıdaki seçeneklerden hangisi girişimcinin kuruluş aşamasında sermaye bulacağı kaynaklardan biri değildir?
Cevap: Tedarikçiler