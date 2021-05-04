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KOSGEB 75 Bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Kimler 75 bin TL kredi için başvurabilir, şartları neler? KOSGEB 2021 faizsiz kredi desteği başvuru yolları ve şartları

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından açıklanan KOSGEB üzerinden esnaflara verilecek sıfır faizli üç yıl geri ödemesiz kredi kampanyasına başvurular 3 Mayıs tarihi itibariyle başladı. Birçok vatandaşın merak ettiği ' KOSGEB 75 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? sorularının yanıtlarını ve KOSGEB 2021 faizsiz kredi desteğine başvuru yollarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 02:02
KOSGEB 75 Bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Kimler 75 bin TL kredi için başvurabilir, şartları neler? KOSGEB 2021 faizsiz kredi desteği başvuru yolları ve şartları
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KOSGEB, pandemi sebebi ile zarara uğrayan imalat sektöründe bulunan işletmelere faizsiz kredi desteğinde bulunacak. KOSGEB'in 5milyar TL’lik destek paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurmasından sonra başvurular 3 Mayıs 2021 tarihi itibari ile alınmaya başladı. Kredi için 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet sisteminden KOSGEB'e başvurular yapılabilecek. Krediden salgın nedeni ile gelir kaybı yaşayan ya da nakit sıkıntısında olan, mevcut istihdamını koruyan imalat sektöründe faaliyetler yapan mikro ve küçük ölçekli işletmelerle teknoloji alanında faaliyetler yapan şirketler faydalanacak.

5 milyar TL genel bütçeli destek paketinde kime ne kadar verilecek?

-Gelir kaybı yaşayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler yaralanacak.

-Mikro işletmeler 30bin TL, küçük işletmeler 75bin TL’ye kadar kredi verilecek.

-Ayrılan kaynak üç yıl geri ödemesiz olarak faizsiz tahsil edilecektir.

-3 Mayıs günü başlayarak e-devlet sisteminden başvurular yapılacaktır.

Başvurular KOSGEB’ten yapılacak

Başvuru yapmak için ise KOSGEB'in intenet adresine giriş yapmak gerekmektedir. KOSGEB'in intenet sitesinden e-devlete yönlendirilerek başvuru yapılabilecek.

130bin işletme krediden yararlanacak

130bin işletmenin kredi programından faydalanacağı düşünülüyor. Başvurular 3 Mayıs’ta başlarken 21 Mayıs tarihinde sona erecek. Hedefse haziran ayı içerisinde ilk destek ödemelerin yapılması.

KOSGEB faizsiz kredi başvurusunu kimler yapabilir?

Esnafa verilen kira desteği süresi bir ay daha uzatıldığını söyleyen Erdoğan, memur maaşlarının da 10 Mayıs Pazartesi günü ödeneceğini belirtti. Küçük işletmelere faizsiz kredi müjdeside veren Erdoğan "KOSGEB aracılığıyla toplamda 5milyar TL bütçesindeki yeni bir destek programının başlatıldığını aktardı.

KOSGEB KREDİSİNE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Pandemi sebebi ile gelir kaybı yaşayan ya da nakit sıkıntısı olan, istihdamını koruyan imalat sektöründe faaliyetler yapan mikro ve küçük ölçekli işletmelerle teknoloji alanında faaliyetler yapan şirketler bu desteğe başvurabilecekler. Mikro işletmeler 30bin, küçük işletmeler 75bin TL’ye kadar üç sene geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacaklar.

"Tüm işlemler intenetten yapılabilecek"

Basrkurt, destek limitleri ile ilgili detayları paylaştı. "Mikrodan denmek istenen 10 kişiye kadar çalışanı olanı mikro olarak kabul ettik. 50 kişiye kadar çalışanı olanı ise küçük işletme olarak kabul ettik. Mikroda 30bin TL, küçük işletmede 75bin TL’ye kadar destek yapacağız. Bunlara intenet adresinden başvurabilecekler. KOBİ'lerimizin müdürlüklere gelmesine gerek olmayacak. Tüm işlemler intenetten yapılabilecek. E-devlet sistemi açık ancak KOSGEB.gov.tr üzerimden devam edilebilir. Her aşamada detaylı bilgilendirmeler mevcut. Biz vatandaşımızdan taahhüt istiyoruz. Krediyi işletme giderlerimiz için kullanmalarını istiyoruz. İşletme giderleri için bir taahhütnamemiz var. Hemen hemen tüm işlemleri KOSGEB'e alışık Kolay şekilde 6-7 dakikada içerisinde halledebilirler" ifadelerini kullandı.

Geri ödeme üç sene sonra başlayacak

Geri ödemeler 2024 yılının Haziran ayında yapılacağını belirten KOSGEB Başkanı Basrikurt, "Bu süre içinde faiz ödemeleri olmayacak. Üç sene sonra ödemeler yapılmaya başlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da söylediği gibi haziran ortasından itibaren destekler KOBİ'lere verilecektir. İşletmeleri ayağa kaldırmak için, personel desteği için, hammadde için vereceğiz. Tabii gelir kaybını belirtmek gerekiyor. Vatandaşımızın salgından zarar gördüğünü gelir kaybı yaşanmasından ölçebiliyoruz. Gelir kaybını test edince istihdamda düşüşü var mı onu tespit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

KOSGEB pandemi kredisi başvurular nasıl yapılır?

Şartları karşılayan mikro ya da küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet sisteminden KOSGEB aracılığı ile başvuruları yapabilecekler.

TESKOMB ve Halkbank aracılığı ile esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021 tarihine denk ertelendi. Esnaflara verilen aylık 1.000TL nakdi destekle 750TL ve 500TL arasındaki kira desteği süreside bir ay daha uzadı. İhtiyacı olan ailelere hane başı verilen 1.000TL’lik nakdi yardımısa 1.100TL’ye çıkartılarak yeniden başlatıldı.

KOSGEB nedir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yada bilinen kısa ismiyle KOSGEB, Türkiye’de bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini arttırmak, rekabet güçlerini arttırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla kurulan  kamu kuruluşudur. KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyetler yapmaktadır.




Son Güncelleme: 04.05.2021 02:02
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