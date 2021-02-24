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Koruyucu ailelik nedir? Koruyucu aile olma şartları neler, hangi durumlarda sonlandırılır?

Koruyuc Ailelik nedir? Koruyucu Aile Projesi nedir? Nasıl koruyucu aile olunur? Koruyucu Aile olmak için gerekli şartlar neler? Kimler koruyucu aile olabilir? Koruyucu aile olmak için nereye başvurulur? Koruyucu Aileler en fazla kaç çocuğa bakabilir? Koruyucu Ailelere verilen destekler neler? Koruyucu Aile Projesi kapsamında bakıma muhtaç olan çocuklara koruyucu ailelik yapmak isteyen vatandaşlar gerekli şartların neler olduğunu ve nasıl başvuruda bulunacaklarını merakla araştırıyorlar.

24 Şubat 2021 Çarşamba 18:16
Koruyucu ailelik nedir? Koruyucu aile olma şartları neler, hangi durumlarda sonlandırılır?
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Koruyucu Aile Projesi Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar!

Türkiye genelinde 2020 yılının Haziran ayı itibariyle 6158 koruyucu aile yanında 7481 çocuk bulunmaktadır. Koruyucu Aile Projesi kapsamında, kimsesiz ve ailesi tarafından gerekli ihtiyaç ve bakımı yerine getirilmeyen çocukların bakımı, eğitimleri ve geliştirilmeleri açısından ülkemizde çok büyük adımlar atılmıştır. Bu proje hakkında yeni düzenlemeler ve yeni adımlar atılmıştır. Koruyucu aileler Türkiye vatandaşı olan çocukların bakımını üstlenmenin yanı sıra; başta Suriye olmak üzere Afganistan ve Irak’tan Türkiye’ ye sığınan çocuklarında bakımını üstlenebilmektedir.

Savaş dolayısıyla mağduriyeti bulunan ve bakıma muhtaç olan çocuklar da koruyucu aileler ile hayata tutunarak çok daha iyi bir geleceğe hazırlanıyorlar. Bu durum da koruyucu ile projesinin sayesinde oluyor. Büyük bir sorumluluk gerektiren ve görev üstlenmeyi bilen kişilerce sağlanan koruyucu ailelik çocuklara umut olmaktadır. Bu çocukların bakımlarının dışında gelişimlerinin sağlıklı bir ortamda olabilmesi de koruyucu ailelerle mümkündür. Evlat edinme ile koruyucu ailelik birbirinden farklı şeylerdir. Ülkemizde evlat edinmek isteyen kişiler mahkeme kararı ile bu hakka sahip olabilirler. Koruyucu ailelik yapmak isteyenler ise çocuğun bakımının, yetiştirilmesinin ve eğitiminin devletle paylaşılması anlamına gelir.

Bu proje kapsamında korunma altına alınan çocuğun velayeti aileye verilmez. Velayet çocuğun kendi biyolojik ailesinde kalmaktadır. Koruyucu ailelik yapmak isteyenler için devlet destek vermektedir. Bu projeye dahil olan ailelere pek çok olanak sağlanmaktadır. Koruyucu aileler devletin verdiği destekle çocuğun bakımını yerine getirebilir. Koruyucu ailelik yapan kişiler koruması altına aldıkları çocuk reşit olana kadar ona koruyucu ailelik yapabilir. Bunun yanı sıra koruyucu aileyle kalmak isteyen çocuklar oldukları yerde kalmaya devam edebilirler. Bu durum ise çok yaygın görülen bir durumdur.

Koruyucu Aile Nedir?

Pek çok sebebi içerisinde barındıran durumların yanında bakımı yerine getirilemeyen çocukların bakımlarını, uzun veya kısa süreli olarak, ücretli veya gönüllü olarak, devlet denetiminde bu görevi üstlenmeyi kabul eden kişi ve kişilere verilen isimdir.

Koruyucu Aile Hizmeti Bakım Türleri Neler?

Koruyucu aile için bakım türleri bulunmaktadır. Bunlar;

  • Akraba ve Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli; bu modelde vasi ya da veli haricinde kalan kan bağı olan akrabalar, çocuğun iletişimde olduğu ya da tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde bulunan kişi ya da aileler çocuğa koruyucu aile olarak bakım sağlarlar.
  • Geçici Koruyucu Aile Modeli; Henüz bir bakım kuruluşuna yerleştirilmemiş, hakkında bir hizmet planı oluşturulmamış, acilen koruma gerektiren ya da çeşitli sebeplerden ötürü planlanan bir hizmet modelinden yararlanamamış çocuklar için aldıkları eğitimlerle birkaç gün ile maksimum bir ay arasında değişen sürede sağlanan bakımdır.
  • Sürekli Koruyucu Aile Modeli; öz ailesinin yanına kısa zamanda döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak bir aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara sağlanan bakımdır. Uygulamaya bakıldığında en yaygın olan Koruyucu Aile modelidir.
  • Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli; özel ihtiyaç ve zorlukları olan çocuklara yardım edebilecek lisans eğitimi almış ya da aldığı eğitimlerle profesyonel düzeye ulaşmış kişilerin ve ailelerin sağladıkları bakımdır.

Koruyucu Aile Olma Şartları Neler?

Koruyucu aile olabilmek için;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.
  • Süreli olarak Türkiye sınırları içerisinde ikamet etmek gereklidir.
  • 25 ila 65 yaş arasında olmak gerekir.
  • En az ilkokul düzeyinde eğitim seviyesinde olmak gerekir.
  • Düzenli bir gelirin olması gereklidir.

Bu şartların yanı sıra çocuğun biyolojik anne, babası ve vasisi koruyucu aile olamaz. Yukarıda belirtilen şartlara uyan kişiler koruyucu aile olabilirler.

Koruyucu Aile Olabilmek İçin Gerekli Başvuru Evrakları Neler?

Koruyucu aile olmak isteyen kişi ve kişiler başvuru yaparak bu projeye dahil olabilirler. Başvuru yapabilmeleri için ilgili kuruma bazı evrakların temin edilmesi gereklidir. Bunlar;

  • Adli sicil belgesi gereklidir.
  • Öğrenim durumunu gösteren belgenin onaylanmış bir öneği gereklidir.
  • Gelir, iş ve sosyal güvenlik durumunun yer aldığı belgenin onaylı bir öneği gereklidir.
  • Koruyucu aile olmak isteyen kişiler ve aynı zamanda bu kişilerin beraber yaşadığı kişilerin ruh sağlığı, fiziksel engeli ve bulaşıcı hastalığının olup olmadığını kanıtlayan sağlık raporu gereklidir.

Yukarıdaki belgelerin eksiksiz olarak tamamlanmasının ardında koruyucu aile olmak isteyen kişiler ilgili kuruma başvuruda bulunabilirler.

Koruyucu Ailelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Koruyucu aile olmak için 3 farklı yolla başvuru yapılabilir. Bu yollarla koruyucu aile olmak isteyen kişi ve kişiler kolay ve hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilirler.

Koruyucu Aile olmak için başvuru yolları ise;

  • Kişiler İl Müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunabilirler.
  • E-Devlet üzerinden online başvuru gerçekleştirilebilir.
  • Bakanlık resmi web sitesi üzerinden başvuruda bulunulması mümkündür.

Koruyucu Ailelere Ve Yerleştirilen Çocuğa Sağlanan İmkanlar Neler?

  • Bakımı üstlenilen her çocuk için, çocukların bakımı, eğitimi ve yerleştirilmelerinde olacak olan harcamalar için koruyucu ailelere aylık belirli ücretler ödenir. Aylık olarak ödenecek olan ücret ailelere göre değişiklik göstermektedir.
  • Özel zorluklar veya ihtiyaçları bulunan ve engelli çocuklar için koruyucu ailelere aylık bakım ücreti %50 oranında yükseltilerek ödenmektedir.
  • Her öğretim yılı başında eğitim masrafları için gereken bakım ücreti 3 katı olarak ödenmektedir.
  • Çocukların giyim harcamaları için gereken ödeme 2 kat arttırılarak ödenir.
  • Çocukların sağlık alanındaki harcamaları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununca karşılanmaktadır.
  • Bir meslek edindirilmesi için kamu veya özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılımlar ücretsizdir. Bu kurslara ücretsiz bir şekilde katılan çocuklar kontenjanlardan yararlanabilirler. Kurslar, sınav, kayıt ve servis ücretleri ve her türlü araç, gereç ve malzeme giderleri karşılanır.
  • Reşit olan çocukların eğitimlerine devam etmeleri durumunda, çocuklar için koruma kararı uzatılmaktadır. Bu süre içinde bütün ihtiyaçları ve giderleri karşılanır.
  • Çocukların hastalanmaları durumunda sağlık kaneleri devlet veya üniversite hastanelerinde, hükümet tabipliklerinde, sağlık ocaklarında, ayakta ve gerekiyorsa yatarak tedavileri yapılarak ortaya çıkan masrafların tamamı karşılanır.

Koruyucu Ailelik Süresince Acil Durumlarda Yardım İçin Ne Yapılmalı?

Koruyucu ailelik ile ilgili en sık sorulan sorulardan biri de acil durumlarda ne yapılması gerektiğidir. Koruyucu ailelerde acil her durum için Bakanlığın ALO 183 hattını arayabilirler. Bununla beraber İl Müdürlüklerinin nöbetçi personeli ile de hemen iletişim kurulabilir.

Koruyucu Aile En Fazla Kaç Çocuğa Bakabilir?

Genellikle koruyucu ailelere birbirleriyle kardeş olan çocukların verilmesi tercih edilmektedir. Çocukların gelişimlerinin sağlanacağı koşulların bulunması durumunda bu konu değerlendirilme aşamasına alınır. Eğer gerekli karar olumlu çıkarsa koruyucu aile 3 çocuğa bakabilir.

Koruyucu Aile Bakımını Üstleneceği Çocuğun Yaş Grubunu Ve Cinsiyetini Seçebilir Mi?

Koruyucu aileler bakımını üstlenecekleri çocuğun yaş grubunu ve cinsiyetini seçebilirler. Fakat koruyucu aile olacak kişi ya da kişilerin en iyi uyum sağlayabileceği özellikte çocukları seçmeleri önemsenir. Bu nedenle koruyucu aileler bu konuda doğru bir şekilde yönlendirilirler.

Koruyucu Ailelik Ne Tür Durumlarda Sonlandırılır?

Koruyucu ailelik görevini üstlenen kişi ve kişiler yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmek zorundadırlar. Koruyucu aile gerekli şartları ve yükümlülükleri yerine getiremezse bu durumda koruyucu ailelik sonlandırılır. Bunun dışında; çocuğun yararlanacağı hizmet modelinin değişmesi halinde ya da koruma kararının kaldırılması durumunda koruyucu ailelik bitirilebilir. Ayrıca; koruyucu ailenin her hangi bir sebepten ötürü bu hizmeti vermekten vazgeçmesi halinde de koruyucu ailelik sona erer.

 

 

 



Son Güncelleme: 24.02.2021 18:16
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