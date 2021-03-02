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Koruyucu aile olma şartları nelerdir? Kimler koruyucu aile olabilir?

Belirli nedenlerle veya nedeni belli olmayan hallerde küçük yaşta ailesini kaybeden çocuklar sevgi evlerine yerleştiriliyor. On sekiz yaşına kadar devlet destekli kalabiliyorlar. Peki orada herhangi bir çocuğun koruyucu ailesi nasıl olunur? Şartları nelerdir? Koruyucu aile olunan taktirde çocuk üzerinde ne gibi haklara sahiptir? Soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

02 Mart 2021 Salı 01:07
Koruyucu aile olma şartları nelerdir? Kimler koruyucu aile olabilir?
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Küçük yaşta kimsesiz kalan ya da terk edilen çocuklar devlet tarafından yerleştiriliyor. Burada kalan çocuklara koruyucu aile olma sayısı gün geçtşkçe artıyor. Hem evlat sahibi olanlar hemde evladı olmayanlar bu yöntemle öz olmayan çocuklara sıcak bir yuva kapısını aralıyor.

Devlet bu çocuklar için uygun aileyi bularak, çocuğun yetişmesinde ekonomik anlamda aileye destek olur. Koruyucu aile, çocuğa öz ailesini aratmayacak hatta maddi manevi daha iyi şartlar sunarak çocuğu büyütmektedir. Yaygınlaşan bu uygulama sayesinde evlat sahibi olmayanlar içinde manevi anlamda doyum olabilmektedir.

Koruyucu Aile Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, çocuğun öz ailesinden olmamak, kanunda belirlenen gelir seviyesini taşımak, Türkiye sınırları içinde yaşamak, en az 25 en fazla 65 yaşında olmak, eğitim seviyesi en az ilkokul olmalıdır.

Koruyucu aile olabilmek için başvurular; e-devlet üzerinden, il müdürlüklerin şahsen ve bakanlık web sayfası üzerinden işlemleri başlatabilirsiniz. 



Son Güncelleme: 02.03.2021 01:07
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Koruyucu AileEvlat Edinmekçocuk Bakım EvleriSevgi Evleri
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