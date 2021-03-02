Koruyucu aile olma şartları nelerdir? Kimler koruyucu aile olabilir?

Küçük yaşta kimsesiz kalan ya da terk edilen çocuklar devlet tarafından yerleştiriliyor. Burada kalan çocuklara koruyucu aile olma sayısı gün geçtşkçe artıyor. Hem evlat sahibi olanlar hemde evladı olmayanlar bu yöntemle öz olmayan çocuklara sıcak bir yuva kapısını aralıyor.
Koruyucu Aile Şartları Nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, çocuğun öz ailesinden olmamak, kanunda belirlenen gelir seviyesini taşımak, Türkiye sınırları içinde yaşamak, en az 25 en fazla 65 yaşında olmak, eğitim seviyesi en az ilkokul olmalıdır.
Koruyucu aile olabilmek için başvurular; e-devlet üzerinden, il müdürlüklerin şahsen ve bakanlık web sayfası üzerinden işlemleri başlatabilirsiniz.
Son Güncelleme: 02.03.2021 01:07