Koruyucu aile nedir, nasıl olunur? Koruyucu aile olmanın şartları 2021

Pek çok vatandaş tarafından koruyucu ailenin ne olduğu, koruyucu aile olmak için aranan kriterler ve koruyucu aile ödeneklerinin miktarı merak ediliyor. Peki, koruyucu aile ödemeleri ne kadar? İşte 2021 koruyucu aile ücretleri…

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafınca verilen koruyucu aile hizmeti anne ile babası hayatta olmayan ya da uzak kalmış olan çocukların sorumluluklarının alınmasını sağlıyor. Bu durumda olan çocuklar düşünüldüğü zaman bunun ne kadar zor bir durum olduğunu yaşamamış olsak da tahmin edebiliyoruz.

Bu durumda onlara cani gönülden acımak ya da üzülmek maalesef ki kimi zamanlarda yeterli olmamakta. Bunun yanı sıra çoğu aile anne ile babası hayatta olmayan ya da herhangi bir nedenden dolayı uzakta olan çocukların sorumluluklarını almayı istemiyorlar.

Buna teşvik etmek ve aynı zamanda koruyucu aile olmak isteyenlere devlet ödeme yapıyor. Koruyucu aile ödemeleri ve sorgulanmasına dair merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Koruyucu Aile Ödemesi ne oluyor?

Koruyucu Aile Ödemesi, anne ile babası hayatta olmayan ya da uzakta olan çocukların sorumluluklarını alan ailelere ödenen bir tür ödenek. Çoğu aile bir çocuğun bütün sorumluluklarını alma konusunda tereddüt ediyor olabilir. Bu nedenden dolayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu sorumluluğu almayı isteyen ailelere ödeme yapıyor.

Koruyucu aile ödeme bilgileri sorgulama

Tabii ki de koruyucu aile olabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Başvuru yapan ailelerin hepsinin başvurusu kabul edilmiyor. Koruyucu aile olarak başvuru yapıldığı zaman ilgili görevliler tarafından başvuru yapan kişilerin aile hayatı, maddi durumu, çevresi gibi çeşitli konularda inceleme yapılıyor.

Koruyucu aile ödemeleri ne kadar?

Çocukların da yaşamlarını sürdürdükleri bu durum düşünüldüğü zaman onlar adına en sağlıklı ortamı yaratmak ve bu ortamı sağlayabilecek bir ailenin yanında olmaları en doğrusu olur.

Koruyucu aile olunduğu zaman çocuğun yaşına bağlı olarak ödeme alınıyor. Bunun için 5 ayrı ödeme yöntemi bulunuyor. Bu ödemeler bir sefer yapılmıyor. Koruyucu olan ailelere her ay düzenli olarak ödemeler yatırılıyor. Ödeme fiyatları da şu şekildedir;

0 ve 3 yaş arasındaki çocuklar için 670 TL

4 ve 5 yaş arasındaki çocuklar için 1005 TL

6 ve 14 yaş arasındaki çocuklar için 1072 TL

15 ve 18 yaş arasındaki çocuklar için 1140 TL

19 ya da daha büyük ise 1207 TL

Aynı zamanda bu çocukların eğitim masrafları için de bu düzenli aylıklara ilave olarak ödeme yapılıyor. Mesela, çocuğun servis ücreti için 250 TL ödeme yapılıyor, üniversite sınavına hazırlanan bir çocuk için de 6000 TL’ye dek ödeme yapılmaktadır.

Koruyucu aile olmak için başvuru şartları nelerdir?

Koruyucu aile olabilmek için tabii ki de bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor. Başvuru yapılması sonrasında ailenin çocuk için uygun bir ortamı olup olmadığı inceleniyor ve bu incelemenin sonucuna göre başvuru ya onaylanıyor ya da reddediliyor. Koruyucu aile olmak için:

T.C vatandaşı olmak

Türkiye’de yaşıyor olmak

25 – 65 yaş aralığında olmak

En düşük ilkokul mezunu olmak

Belirtilmiş olan gelir düzeyinde olmak

Çocuğun akrabalarının başvuru yapması durumunda akrabalara öncelik verilmektedir. Bu çocuğu da yakın tanıdıkları ve çocuk adına daha olacağı düşünülmekte. Bunun haricinde maalesef ki koruyucu aile olunamıyor. Çocuklar ile ilgileneceğiniz için, en fazla 3 çocuğa koruyucu aile olunmasına izin verilmekte.

Koruyucu aile ödeme bilgileri sorgulanması

Koruyucu aile ödeme bilgileri sorgulaması e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılabiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/aspb-koruyucu-aile-odeme-sorgu linkine basarak direk olarak sorgulama sayfasına giriş yapmanız mümkün. Bağlantıya tıkladıktan sonra kimlik doğrulama yapılması gerekiyor. “Kimliği şimdi doğrula” alanına basarak T.C kimlik numarası ile e-Devlet şifresi girilerek koruyucu aile ödeme bilgisi sorgulama yaparak ayrıntılı bilgi alabiliyorsunuz. e-Devlet şifreniz bulunmuyorsa size en yakın olan PTT şubesine giderek iki TL’lik bir ücret ödeyerek e-Devlet şifrenizi alabiliyorsunuz.