Koruyucu aile maaşları ne kadar? 2021 Koruyucu aile olma şartları ve maaşları

Koruyucu ailelere yapılan aylık ödeme ne kadar?

Ödenen miktar(10270) gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı neticesinde elde edilen sırasıyla %50’si,%75’i,%90’ı alınarak belirlenir. Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenir. Memur maaş katsayısı sırasıyla okul öncesi 0-3 yaş 600, ilköğretim 1-4 ,5-8. sınıf 900, lise ve dengi okul 1200, yükseköğrenim için ise 2000 gösterge rakamı ile çarpılarak elde edilen sonuç kadar ödeme yapılmaktadır.

Koruyucu aile kimler olabilir?

Mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, kurum ile anlaşmalı olarak çocuk yararına hizmet vermeye kendini yeterli gören herkes koruyucu aile olabilir. Koruyucu aile olma şartları aşağıda belirtilmiştir.

-TC vatandaşı olmak

-Türkiye’de yaşıyor olmak

- 25-65 yaş aralığında bulunmak

-En az ilkokul mezunu olmak

-Düzenli bir gelire sahip olmak

- Çocuğun öz anne ve babası değilseniz ve vasisi değilseniz

Bunlar dışına kişilerin evli-bekar,çocuklu-çocuksuz olmalarına bakılmamaktadır. Koruyucu aile olmak için ikamet edilen şehirdeki il müdürlüğüne başvuruda bulunulabilmektedir. Eşlerin birlikte başvurmaları zorunludur. Çocuğun yakın çevresindeki akrabalar,komşular ve aile dostları daha çok tercih edilmektedir. Akrabaların bunu istemesi durumunda yapılacak sosyal inceleme neticesine göre yaş ve eğitim şartları değerlendirilmektedir. Koruyucu aile adaylarının yaşları değerlendirmeye alınırken, eşler arasındaki yaş farkı ise 10 ya da daha az olması durumunda yaşı küçük olan eşin yaşı, bunun dışındaki durumlarda çiftin yaş ortalaması esas olarak alınmaktadır. Kişilerin başvuru ve çocuğun yanlarına yerleştirildiği tarihten sonra belirlenen yaş aralığında olmaları, çocuğun yaş dönemine uygun davranışta bulunabilme becerisi ve çocuk ile aralarında birebir ebeveyn çocuk ilişkisi oluşması esasları göz önünde bulundurulmaktadır. Uzmanlaşmış veya geçici koruyucu aile modellerinde belirtilen başvuru koşullarına ek olarak, yanlarına yerleştirilecek çocuklara yardımcı olabilecek bakanlıkça belirlenen lisans eğitimi almış ya da eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde eğitim almış, koruyucu aile birinci ve ikinci kademe eğitimlerini de almış olmak zorunludur.

Koruyucu aile olmak isteyenler bekar ise yerleştirilecek çocuğa diğer ebeveynin eksikliğini hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olması durumu önem arz etmektedir.