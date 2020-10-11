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Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? 2020

Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 11 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizde, Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

11 Ekim 2020 Pazar 23:20
Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? 2020
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Asgari Geçim İndirimi olarak bilenen AGİ, çalışanların eş veya çocuk durumlarına göre maaşlarından yapılan vergi indirimi anlamına gelmektedir. Koruyucu ailelerin belirtilen asgari geçim indirimden yararlanma şartları ve ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasında olan çocuklara, gerçek bir yuva ortamının sağlanması amacıyla koruyucu ailelerin sayısının arttırılması amaçlanıyor. Koruyucu aile olmak öncelikle, devlet yurtlarında kalan çocukların şartlara uygun ve onlara iyi bir yaşam sağlayabilecek ailelerin yanına yerleştirilmesini içeriyor. Bu sayede hem çocuğu olmayan aileler hem de çocuklarına yeni bir kardeş isteyen aileler yararlanabiliyor.

Koruyucu aileler AGİ’den yararlanamıyor


Asgari Geçim İndirimi uygulaması için geçerli olan çocuk ifadesinin mükellef ile birlikte yaşayan ya da mükellef tarafından bakılan çocuğun, 18 yaşını veya tahsilde olarak 25 yaşını doldurmamış çocukları kapsadığı belirtiliyor. Bu kapsamda koruyucu ailelere devlet tarafından çeşitli yardımların yapılmakta olduğu ifade edildi. Eğitim, sağlık gibi ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması nedeniyle, koruyucu ailelerin asgari asgari geçim indiriminden yararlanamayacağı açıklandı.

Koruyucu ailelere devlet yardımı yapılıyor

Koruyucu ailelerin asgari geçim indiriminden yararlanamamasının temel nedeni, bu ailelere devlet tarafından bazı yardımların yapılıyor olmasıdır. Koruyucu aile olmak, evlat edinmek anlamına gelmiyor. Aileler çocuğa koruyucu aile olduğunda devlet tarafından yardım yapılıyor ancak evlat edinme durumu söz konusu olduğunda, çocuk ailenin soykütüğüne dahil edildiği için devlet yardımları kesiliyor.

Koruyucu aile olan ailelere, 0-3 yaş arası çocuklar için 711 TL, 4-5 yaş çocuklar için 1.066 TL ödeme yapılıyor. Bu yaş grubundan daha büyük çocuklar için harçlık ödemesi ile birlikte 1500 TL’yi bulan ödemeler yapılıyor.



Son Güncelleme: 11.10.2020 23:20
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Anahtar Kelimeler:
ÇocukKoruyucu AileAGİ
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