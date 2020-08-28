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Koronaya yeni önlem! HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek!

Koronaya yeni önlem! HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek! Koronavirüse bir yeni önlem daha eklendi. Karaman Valiliği tarafından alınan yeni önlem vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

28 Ağustos 2020 Cuma 23:05
Koronaya yeni önlem! HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek!
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Türkiye’de günlük gözlemlenen koronavirüs vaka sayısının tekrar 1500’leri aşması yeni bir takım çalışmaları da beraberinde getirdi. Artan vakalar nedeniyle yeni önlemlerin adımları bir çok şehir valiliği tarafından atılmaya başlandı. Vatandaşa uygulanacak önlemler arttırıldı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma vakitlerinde yapılan düzenlemeler, nişan ve düğün etkinliklerinin belirli gereksinim ve önlemler ile yapılması, asker eğlencelerinin ileri bir zamana atılması bu önlemlere önek gösterilebilir.

Karaman Valiliği tarafından alınan yeni önlem:

Hayat düzenini altüst eden koronavirüs salgınının ikinci bir dalga olasılığı nedeniyle alınan önlemlere Karaman Valiliği tarafından bir tane daha ekledi. Karaman şehirde artışa geçen vaka sayıları nedeniyle Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık tarafından bir toplantı düzenlendi. Toplantının ardından toplantı hakkında konuşma yapan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Ülkenin esas gündeminin koronavirüs salgını olduğunu dile getirdi. Toplantıda alınan kararlar hakkında bilgi aktaran Vali Işık daha öncesinde koronavirüs kapsamında atılmış olan adımları hatırlattı. Konuşmasında geçtiğimiz zamanlarda nikah tipinde yapılması yönünde değişen düğünler gibi önlemlerle bazı kısıtlamaların yapıldığını söyleyen Vali Işık yeni bir önlemin daha alındığını açıkladı. Yeni önlem kapsamında Karaman şehrinde HES uygulamasının yürürlüğe konulacağı açıkladı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık konuşmasında, “İlk etapta kamu kurum ve kuruluşlarına zorunlu olan uygulama ikinci basamak olarak umuma açık yerlere HES kodu olmayan giremeyecek şeklinde devam edecek. Uygulamayı indirmeyen ancak HES kodu almış olanlar kamu kurumlarına giriş yapabilecek ancak hiçbir şekilde HES kodunu indirmeyenler kamu kurum ve kuruluşlarına, umuma açık alanlara alınmayacaktır” dedi.

 

 



Son Güncelleme: 28.08.2020 23:05
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