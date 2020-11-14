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Koronavirüsü yenmeyi başaran hamile genç kadın zatürreye yenildi

Denizli'de 7 aylık hamine 23 yaşındaki N.O koronavirüs hastalığını atlattı ancak anne adayı hastalık sonrası yakalandığı zatürreye yenik düştü. Genç kadının bebeği ise kuvözde hayat tutunmaya çalışıyor.

14 Kasım 2020 Cumartesi 21:03
Koronavirüsü yenmeyi başaran hamile genç kadın zatürreye yenildi
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Üzücü olay Denizli Serinhisar'da yaşandı. 


İlçede yaşayan 7 aylık hamile olan 23 yaşındaki N.O koronavirüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle sağlık kuruluşuna başvurdu. Genç anne adayına yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca N.O acil tedavi altına alındı. Yaklaşık 15 gündür korona tedavisi gören N.O virüs yenmeye başardı. 2 ay sonra bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan N.O iyileştikten kısa bir süre sonra zatürre hastalığına yakalandığı iddia edildi.

GENÇ ANNE ANİDEN FENAŞTI

Diğer yandan iddia edilenlere göre N.O aniden fenalaşınca ameliyata alındı.Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kadın kurtarılamadı. N.O'nun 7 aylık bebeği ise ameliyat ile alınarak kuvöze konuldu. Anne N.O ise gözyaşları içinde toprağa verildi.

 



Son Güncelleme: 14.11.2020 21:03
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DenizliKoronavirüsHamile Kadın Koronavirüs Yendi
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