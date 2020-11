Koronavirüsü yenmeyi başaran hamile genç kadın zatürreye yenildi

Üzücü olay Denizli Serinhisar'da yaşandı.

GENÇ ANNE ANİDEN FENAŞTI

İlçede yaşayan 7 aylık hamile olan 23 yaşındaki N.Osemptonları gösterdiği gerekçesiyle sağlık kuruluşuna başvurdu. Genç anne adayına yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca N.O acil tedavi altına alındı. Yaklaşık 15 gündür korona tedavisi gören N.O virüs yenmeye başardı. 2 ay sonra bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan N.O iyileştikten kısa bir süre sonra zatürre hastalığına yakalandığı iddia edildi.

Diğer yandan iddia edilenlere göre N.O aniden fenalaşınca ameliyata alındı.Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kadın kurtarılamadı. N.O'nun 7 aylık bebeği ise ameliyat ile alınarak kuvöze konuldu. Anne N.O ise gözyaşları içinde toprağa verildi.