Koronavirüsü yenen Şener Şen, hastaneden taburcu oldu

Korona virüs vaka sayıları her geçen gün artarmaya devam ederken, hastalığa yakalanıp sağlığına kavuşan kişi sayısıda her geçen gün artıyor.

Son olarak sinema dünyasının usta isimlerinden olan Sanatçı Şener Şen'de sevindiren haber geldi. Usta sanatçı geçtiğimiz günlerde korona virüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle özel bir hastaneye başvurmuş ve kendisine yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı.

Usta sanatçı test sonucundan hemen sonra tedavi için özel hastaneye yatırılmış ve tedavisine başlanmıştı.

Tedavi süreci tamamlanan Şener Şen'in korona virüs hastalığını solunum cihazına ihtiyaç duymadan atlattığı ve hastalığı yendiği açıklandı.

Usta oyuncu bugün hastaneden taburcu oldu.