İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Koronavirüste günlük can kaybı rekoru: 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgın hastalığı dünya genelinde kabusu yaşatmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde hastalığa bağlı hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 15 bin 270 oldu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:10
Koronavirüste günlük can kaybı rekoru: 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti
Takip Et:

1 yılı aşkın zaman önce Çin'de ortaya çıkan salgın hastalık koronavirüs, geliştirilen etkili aşılara rağmen dünya üzerinden yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

Son açıklanan rakamlar bakıldığı dünya için hiçte iç açıcı değil. Son 24 saat içinde dünya üzerinde yeni bir koronavirüs rekoru kırıldı. Gelen resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 15 bin 270 olurken, bu rakam bir rekor oldu.

Daha önceki rekorda ölüm sayısı ise yılbaşına bir gün kala 15 bin 194 kişi olmuştu. Salgın hastalık süreci boyunca dünya üzerinden tespit edilen vaka sayısı 87 milyona yaklaşırken, yaklaşık 1,9 milyon kişi ise hayatını kaybetti.

ABD'DE GÜNDE ORTALAMA BİN 190 KİŞİ

Koronavirüs hastalığının en çok etkilediği ve en fazla ölüm ile vaka sayılarının görüldüğü ülke ABD olurken, salgın boyunca ülkede toplam 365 bin 750 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayıları aşılama çalışmaları başlamasına rağmen 21.5 milyonu geçti ve toplam iyileşen kişi sayısı 13 milyona yaklaştı.

Vaka sayıları diğer yandan Hindistan'da 10 milyon 370 bini, Brezilya'da 7 milyon 756 bini ve Rusya'da 3 milyon 284 bini geçti ve yayılmaya hızla devam ediyor.

İNGİLTERE ALARMDA

Mutasyonlu virüsün görüldüğü ülke olan İngiltere'de ise günlük vaka sayıları 60 bini geçerken, ülkedeki kısıtlamalar 5. seviyeye çıkarıldı.



Son Güncelleme: 06.01.2021 20:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Dünya Geneli Vaka SayısıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat'ta feci trafik kazası!
Yozgat'ta feci trafik kazası!
Diyarbakır'da doğal gaz dehşeti! Avukat, eşi ve stajyeri hayatlarını kaybetti
Diyarbakır'da doğal gaz dehşeti! Avukat, eşi ve stajyeri hayatlarını kaybetti
Bim 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu
Bim 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu
Barajlarda kaç günlük su kaldı? Mansur Yavaş açıkladı!
Barajlarda kaç günlük su kaldı? Mansur Yavaş açıkladı!
10 yaşındaki Eda toprağa verildi
10 yaşındaki Eda toprağa verildi
Malatya'da acı olay! Dedesinin kullandığı aracın altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü
Malatya'da acı olay! Dedesinin kullandığı aracın altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

Popüler Haberler

Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Özge Törer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisindeki Demir karakteri Kimdir? Doğan Can Sarıkaya dizideki rolü ve hayatı
Sadakatsiz reyting sonuçları nasıl? Sadakatsiz izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Sadakatsiz dizisi Fırat karakterini kim canlandırıyor? Mehmet Çelik kimdir?
Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok biyografisi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş kimdir? Gerçek adı ne? Kaan Altay Köprülü oynadığı diziler
Kanal D Zümrüdüanka oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Zümrüdüanka dizisi Rüstem karakteri kimdir? Serhat Özcan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Saniye kimdir? Sebahat Kumaş'ın hayatı!
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder kimdir? Ahmet Kaynak kimdir, nereli yaşı kaç?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Burhan Aykurt’u kim öldürdü? Müge Anlı’da Burhan Aykurt’un cinayeti çözüldü mü?
Telefon dolu gözüküyor ama sarjı yok, dolmuyor sebebi nedir?
iPhone 9 uygun fiyatlı iPhone modeli görüntülendi!
Yemin dizisinde bebek bakıcısı kim olacak? Cansu Tuman kimdir?
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu güncellendi
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk'un hayatı!
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Kanal D Sadakatsiz dizisi konusu ve çekim yeri
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat'ın yer aldığı diziler
Zümrüdüanka Behram kimdir? Menderes Samancılar biyografisi
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.