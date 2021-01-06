Koronavirüste günlük can kaybı rekoru: 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti

1 yılı aşkın zaman önce Çin'de ortaya çıkan salgın hastalık koronavirüs, geliştirilen etkili aşılara rağmen dünya üzerinden yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

Son açıklanan rakamlar bakıldığı dünya için hiçte iç açıcı değil. Son 24 saat içinde dünya üzerinde yeni bir koronavirüs rekoru kırıldı. Gelen resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 15 bin 270 olurken, bu rakam bir rekor oldu.

ABD'DE GÜNDE ORTALAMA BİN 190 KİŞİ

Daha önceki rekorda ölüm sayısı ise yılbaşına bir gün kala 15 bin 194 kişi olmuştu. Salgın hastalık süreci boyunca dünya üzerinden tespit edilen vaka sayısı 87 milyona yaklaşırken, yaklaşık 1,9 milyon kişi ise hayatını kaybetti.

Koronavirüs hastalığının en çok etkilediği ve en fazla ölüm ile vaka sayılarının görüldüğü ülke ABD olurken, salgın boyunca ülkede toplam 365 bin 750 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayıları aşılama çalışmaları başlamasına rağmen 21.5 milyonu geçti ve toplam iyileşen kişi sayısı 13 milyona yaklaştı.

Vaka sayıları diğer yandan Hindistan'da 10 milyon 370 bini, Brezilya'da 7 milyon 756 bini ve Rusya'da 3 milyon 284 bini geçti ve yayılmaya hızla devam ediyor.

İNGİLTERE ALARMDA

Mutasyonlu virüsün görüldüğü ülke olan İngiltere'de ise günlük vaka sayıları 60 bini geçerken, ülkedeki kısıtlamalar 5. seviyeye çıkarıldı.