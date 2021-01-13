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Koronavirüse yakalanan Songül Öden’den açıklama

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Songül Öden’den açıklama geldi. Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu, durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 18:03
Koronavirüse yakalanan Songül Öden’den açıklama
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Koronavirüse yakalanan Songül Öden, açıklama yaptı. Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan 41 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından durumlarını açıkladı. Songül Öden yaptığı açıklamayla, durumlarının iyi olduğunu ve hastaneden taburcu olduklarını söyledi. Basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı söyleyen oyuncu, durumlarının kritik olmadığını ve hastaneden taburcu olduklarını belirtti. Songül Öden ayrıca sağlık personellerine teşekkür etti. İşte Songül Öden’in açıklamaları...



Son Güncelleme: 13.01.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
Songül ödenKoronavirüsKovid-19
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