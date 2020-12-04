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Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş korona virüs hastalığı sebebiyle yoğun bakıma alındı. Topbaş'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

04 Aralık 2020 Cuma 10:43
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a geçtiğimiz günlerde korona virüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle yapılan kovid 19 testi poziti çıkmış ve Topbaş hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık 20 gündür tedavisine devam edilen Kadir Topbaş'tan bu sabah haber geldi.

Topbaş'ın tedavi gördüğü hastanede bu sabah yoğun bakıma alındığı ve durumunda ilerleme olmaz ise entübe edileceği açıklandı..

Konuyla ilgili açıklamayı Kadir Topbaş’ın oğlu Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptı. Ömer Topbaş yapmış olduğu paylaşımda, babaları Kadir Topbaş'ın bu sabah yoğun bakıma alındığını, şu anda uygulanan tedavinin sonuç vermemesi durumunda entübe edilebileceğini duyurdu. 

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 10:43
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Anahtar Kelimeler:
Kadir TopbaşKoronavirüs
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