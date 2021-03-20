Koronavirüse yakalanan çift aynı gün yaşamını yitirdi

Üzücü olay bugün Aydın Söke'de yaşandı.

İlçede yaşayan 67 yaşındaki Yılmaz Karınca ve 63 yaşındaki Meral Karınca geçtiğimiz haftalarda korona virüs semptonları gösterdikleri gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Karınca çiftine yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıkınca çift hemen tedavi alındı.

KARI KOCA AYNI GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavilerine devam edilen Karınca çiftinin duumu ağırlaşınca karı koca hemen yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımda tedavisine devam edilen 67 yaşındaki Yılmaz Karınca dün akşam doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Ardından yaklaşık 3 saat sonra ise eşi Meral Karınca'da hastanede korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.