İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Koronavirüse yakalanan çift aynı gün yaşamını yitirdi

Aydın Söke'de korona virüs hastalığına yakalanan Yılmaz ve Meral Karınca çifti, aynı gün yaşamını yitirdi.

20 Mart 2021 Cumartesi 18:49
Koronavirüse yakalanan çift aynı gün yaşamını yitirdi
Takip Et:

Üzücü olay bugün Aydın Söke'de yaşandı.

İlçede yaşayan 67 yaşındaki Yılmaz Karınca ve 63 yaşındaki Meral Karınca geçtiğimiz haftalarda korona virüs semptonları gösterdikleri gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Karınca çiftine yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıkınca çift hemen tedavi alındı.

Hastanede tedavilerine devam edilen Karınca çiftinin duumu ağırlaşınca karı koca hemen yoğun bakıma alındı.

KARI KOCA AYNI GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisine devam edilen 67 yaşındaki Yılmaz Karınca dün akşam doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Ardından yaklaşık 3 saat sonra ise eşi Meral Karınca'da hastanede korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 18:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AydınSökeKARINCA ÇİFTİYILMAZ KARINCA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?
İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?
Ölümcül Masumiyet film konusu ve oyuncuları - Deadly Illusions filmi konusu
Ölümcül Masumiyet film konusu ve oyuncuları - Deadly Illusions filmi konusu
Kahve falında diz çökmüş biri görmenin anlamı nedir? Falda diz çökmüş biri görmenin anlamı ve yorumu
Kahve falında diz çökmüş biri görmenin anlamı nedir? Falda diz çökmüş biri görmenin anlamı ve yorumu
Yarın hava nasıl olacak? 21 Mart 2021 Pazar hava durumu nasıl olacak? Pazar günü yurt geneli hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? 21 Mart 2021 Pazar hava durumu nasıl olacak? Pazar günü yurt geneli hava durumu
Kahve falında insan silüeti görmenin anlamı nedir? Falda insan silüeti görme anlamı
Kahve falında insan silüeti görmenin anlamı nedir? Falda insan silüeti görme anlamı
İstanbul Sözleşmesinden neden ayrıldık? İstanbul sözleşmesi nedir? Türkiye İstanbul sözleşmesinden ayrıldı, ne değişecek?
İstanbul Sözleşmesinden neden ayrıldık? İstanbul sözleşmesi nedir? Türkiye İstanbul sözleşmesinden ayrıldı, ne değişecek?

Popüler Haberler

TV'de bugün hangi maç hangi kanalda? 20 Mart 2021 Cumartesi
Trabzonspor MKE Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - TS Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve başvuru adresi detayları
Canlı izle Trabzonspor MKE Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle TS Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Yemin 321. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
En uygun kredi veren bankalar listesi 20 Mart 2021 Cumartesi
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
Malatya Gaziantep maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatyaspor Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
Göztepe Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri
Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Tozkoparan İskender hangi gün, ne zaman? Tozkoparan İskender yayın saati ve kanalı
Akbank promosyon 2021 emekli promosyonu ne kadar? Kimler Akbank’tan emekli maaşı alabilir?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 20 Mart 2021 Cumartesi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Barış'ı Engin Öztürk'ün hayat hikayesi!
2021 PTT personel alımı ne zaman olacak? PTT personel alımı aday başvuru şartları neler, belli oldu mu?
Masum 362. Bölüm bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Kahve falında diz çökmüş biri görmenin anlamı nedir? Falda diz çökmüş biri görmenin anlamı ve yorumu
İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?
Göztepe Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Göztepe Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Rüyada fındık görmek ne demektir? Rüyada fındık görmenin tabiri ve anlamı
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Canlı izle Gençlerbirliği - Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.