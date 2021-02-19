Koronavirüs'de en riskli şehirler hangileri? Yasaklar hangi illerde daha uzun sürecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından 4 faktörde belirlenen kriterlere göre yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak şehirlerin ayrılacağını ayrıca mart ayı itibariyle kademeli şekilde normalleşme sürecine gidileceğini söyledi.

ın kalktığı illerde vaka sayısının artması sonucu ne olacağını merak eden vatandaşların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Vefik Arıca bu konuyu ödül terimiyle nitelendirdi. Kurallara uyan şehirlerde kafe ve restoranların açılacağını söyledi. Kurallara uyulmazsa tekrar il için kapatma kararı alacağını duyurdu.

Kilometre başına düşen insan sayısına bakıldığında son olarak en riski grupta Trabzon’un yer aldığı fakat kilometre bazında değerlendirilince İstanbul’da nüfusun daha fazla olmasından kaynaklı en riski grup İstanbul olarak devam ettiğini açıklayan Arıca aşı uygulama hızında dünya ülkelerinde ilk onda olduklarını vurguladı.

Kalabalık nüfuslu şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa gibi şehirlerde aşılanmanın hızlı gittiğini aktaran Arıca diğer nüfusu az olan iller güneydoğu ya da doğu Anadolu gibi bölgelerin daha çabuk yasakların kalkacağını söyledi. Büyükşehirlerin diğer illere göre daha riskli olmasından belirlenen illerde yasakların devam edeceğini aktardı.