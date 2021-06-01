Koronavirüs yüzünden önce bebeği, bir hafta sonrada kendisi hayatını kaybetti

Korona virüs hastalığı sebebiyle can kayıpları her geçen gün artmaya devam ediyor.
Aydın Söke'de yaşayan 35 yaşındaki 1 çocuk annesi ve 7 aylık hamile olan Keziban Arslan geçtiğimiz günlerde koronavirüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Genç kadına yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Arslan, evde tedavi görmeye başladı.
Önce bebeği, sonrada kendisi hayatını kaybetti
Koronaya yenik düşen Keziban Arslan'ın eşi Demir Arslan'ın da koronaya yakalandığı, hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu bilgisine ulaşıldı.
Son Güncelleme: 01.06.2021 22:43