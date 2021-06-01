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Koronavirüs yüzünden önce bebeği, bir hafta sonrada kendisi hayatını kaybetti

Aydın Söke'de yaşayan 35 yaşındaki 7 aylık hamile Keziban Arslan, yakalandığı koronavirüs sebebiyle önce bebeğini sonrada kendi hayatını kaybetti.

01 Haziran 2021 Salı 22:43
Koronavirüs yüzünden önce bebeği, bir hafta sonrada kendisi hayatını kaybetti
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Korona virüs hastalığı sebebiyle can kayıpları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Aydın Söke'de yaşayan 35 yaşındaki 1 çocuk annesi ve 7 aylık hamile olan Keziban Arslan geçtiğimiz günlerde koronavirüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Genç kadına yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Arslan, evde tedavi görmeye başladı. 

Önce bebeği, sonrada kendisi hayatını kaybetti

Ancak evde durumu kritikleşen 7 aylık hamile Keziban Arslan hemen hastaneye kaldırıldı. Bir süre tedavi edilen genç kadın sonrasında ise entübe edildi. Yaklaşık 20 gün tedavisi gören Arslan geçtiğimiz hafta kanındaki 7 aylık bebeğini kaybetti. Sonrasında durumu iyice ağırlaşanan Arslan doktorların tüm çabalarına rağmen dün hayatını kaybetti.

 

Koronaya yenik düşen Keziban Arslan'ın eşi Demir Arslan'ın da koronaya yakalandığı, hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu bilgisine ulaşıldı.


Son Güncelleme: 01.06.2021 22:43
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Anahtar Kelimeler:
AydınSökeHamile Kadın
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