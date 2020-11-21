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Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları

Vaka sayılarının tekrardan yükselişe geçmesi ve hastalığın yayılmasının önüne geçilebilmesi için geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında bir kısıtlama kararı çıkmıştı. Alınan tedbirler kapsamında bir çok kısıtlama Cuma gününden itibaren uygulamaya alındı. Peki kısıtlamalara uymamanın cezası nedir? Korona virüs yasaklarına uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek ? İşte ceza miktarları..

21 Kasım 2020 Cumartesi 21:14
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları
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Korona virüs vaka sayılarının tüm dünyada tırmanışa geçmesiyle birlikte ülkemizde vaka sayılarında rekorlar gelmeye başlayınca, geçtiğimi gün yapılan korona virüs gündemli kabine toplantısında bir kısıtlama kararı çıkmıştı.

Özellikle Haziran ayından bu yana hayatımızda olmayan sokağa çıkma yasakları sınırlı zamanlar için tekrardan hayatımıza girdi. Alınan diğer tedbirler ise alışveriş merkezleri, market,berber vgb gibi mekanlar belirli saatlerde hizmet verebilecek. Restoran,lokanta,pastane vb gibi mekanlarda ise 10.00-20.00 saatleri arasında masa servisi olmayacak sadece paket gel servisi şeklinde açık olabilecekler.


Öte yandan kahvehane,kıraathane,çay bahçeleri,nargile salonları ise tamamen kapalı olacak.

Peki bu yasaklara uymayanlara ne kadar idari para cezası kesilecek. İşte detaylar 

KORONA VİRÜS YASAKLARINA UYMAYANLARA KESİLECEK CEZA MİKTARI



Son Güncelleme: 21.11.2020 21:14
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsVaka SayılarıCeza Miktarları
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