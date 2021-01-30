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Koronavirüs vakalarının sıfırlandığı ilçeler arasında bir ilçe daha eklendi

Geçtiğimiz aylarda getirilen kısıtlama ve tedbirler etkilerini göstermeye başladı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi de vaka sayılarının sıfırlandığı ilçeler arasına eklendi.

30 Ocak 2021 Cumartesi 17:53
Koronavirüs vakalarının sıfırlandığı ilçeler arasında bir ilçe daha eklendi
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Geçtiğimiz aylarda vaka sayılarının 30 binleri görmesiyle birlikte getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları ve yeni tedbirler etkisini göstermeye başladı. Özellikle az nüfuslara sahip olan bir çok yerleşim yerinde korona virüs vakaları sıfırlanmaya yada azalmaya başladı.

Vaka sayılarının sıfırlandı yerleşim yerleriden biriside Düzca Kaynaşlı ilçesi oldu. Kentte son 10 gün içinde korona virüs test pozitif çıkan yada hasta birisine temas eden kişi saptanmadı. Yaklaşık 22 bin nüfusu bulunan ilçede salgın sürecinde tedbirler ve kısıtlamalara sıkı sıkıya bağlı kalındığını açıklayan Kaynaşlı Belediye Başkan Birol Şahin, insanların son dönemde  psikolojik olarak rahatlama sürecine girdiğini söyledi.

İLÇEDE VAKA SAYISI SIFIRLANDI

Başkan Şahin ilçesinde son 10 gün içinde korona virüs vakası tespit edilmediğini ve şu anda resmi kayıtlara göre ilçede vaka sayısının sıfır olduğunu ifade etti.

Alınan tedbir ve getirilen kısıtlamalar sayesinde durumun böyle olduğunu ve ilçe halkının bir an evvel normalle dönmeyi beklediğini söyledi. Başkan Şahin en kısa süre içinde dükkan açma yasaklarının kalkmasını ve normal hayata dönmesi umduklarını belirtti.

İLÇEDE TEDBİRLER ALDIK

Hastalığın başladığı andan itibaren ilçede tedbirleri aldıklarını söyleyen Kaynaşlı Belediye Başkan Birol Şahin, işin aslının temizlik olduğuna dikkat çekti ve belediye olarak tüm çöp konteynerlerini, ortak alanları ve tüm kapalı alanlarda dezenfekte işlemini uyguladıklarını ifade etti. Başkan Şahin salgın sürecinde devamlı olarak vatandaşlarına maske dağıttıklarını anlattı.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 17:53
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Anahtar Kelimeler:
KaynaşlıDüzceKorona Virüs Vakaları
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