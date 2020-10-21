Koronavirüs testi pozitif çıktı, dayısının HES kodu ile seyahate çıktı

Jandarma ekipleri tarafından Kastamonu Taşköprü mevkiinde yayınlanan korona-virüs önlemleri kapsamında gerçekleşen kontrollerde durdurulan bir toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Trabzon'dan Kastamonu'ya giden bir yolcu otobüsü durdurularak denetim yapıldı. Yapılan denetimde yolcuların hepsinin HES kodları sorgulandı.

DAYISININ HES KODUNU KULLANDI

HES kodu denetiminde otobüste yolculuk eden Gürkan A. Adlı kişinin koltuk numarasının Bahtiyar P.'ye ait olduğu belirlendi.

Yapılan kimlik sorgusunda Gürkan A.'nın Covid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, kullandığı HES kodunun ise dayısı Bahtiyar P.'ye ait olduğu belirlendi.

KARANTİNA ALTINA ALINDI

Şok eden olayda karantina kurallarına uymayan sorumsuz yolcu hakkında 3bin 150 TL para cezası uygulanırken Gürkan A. Karantina yurduna yerleşti.

Otobüs şoförü ve otobüste bulunan 23 yolcu da evlerinde karantinaya alındı. Tüm bunların ardından dikkatli olmayan ve herkesi riske sokan otobüs firması hakkında da para cezası uygulandı.

