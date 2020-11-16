Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! Sosyal medya fenomenlerinden skandal parti

Korona virüs vakalarının rekor düzeyde artış gösterdiği ve buna bağlı olarak hastanelerde ki doluluk oranını artması ve artan can kayıplarına rağmen maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı etkinlikler devam ediyor.

Özellikle Megakent İstanbul'da Türkiye'de ki tespit edilen vaka sayılarının yaklaşık yarısının burdan çıkmasına rağmen özellikle bazı sosyal medya fenomenlerinin ev partileri düzenlemesi, hastalık yokmuş gibi maskesiz ve mesafesiz eğlenmesi görenleri 'pes artık' dedirtiyor.

Son olarak sanal alemde yaklaşık 1,3 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen de katıldığı ev partisini kendi hesabından takipçilerine paylaştı. Ünlü fenomen tarafından paylaşılan görüntüler incelendiğinde 20'den fazla kişinn bir evde parti için toplantığı görünüyor. İçlerinde şarkıcı Murat Başaran'ın da bulunduğu grup, maske ve mesafe kuralını hiçe sayarak hastalığı yok sayarak eğleniyor. Görüntüleri izleyen bir çok takipçi ise bu vurdum duymazlığa ve sorumsuzluğa tepki gösterdi