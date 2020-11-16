İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! Sosyal medya fenomenlerinden skandal parti

Rekor düzeyde gelen koronavirüs vakalarına rağmen İstanbul'da bazı sosyal medya fenomenlerinin ev partileri devam ediyor. Sosyal medyaya düşen görüntülere bir çok kullanıcı tarafından tepki yorumları geldi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 17:02
Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! Sosyal medya fenomenlerinden skandal parti
Takip Et:

Korona virüs vakalarının rekor düzeyde artış gösterdiği ve buna bağlı olarak hastanelerde ki doluluk oranını artması ve artan can kayıplarına rağmen maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı etkinlikler devam ediyor.

Özellikle Megakent İstanbul'da Türkiye'de ki tespit edilen vaka sayılarının yaklaşık yarısının burdan çıkmasına rağmen özellikle bazı sosyal medya fenomenlerinin ev partileri düzenlemesi, hastalık yokmuş gibi maskesiz ve mesafesiz eğlenmesi görenleri 'pes artık' dedirtiyor.


Son olarak sanal alemde yaklaşık 1,3 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen de katıldığı ev partisini kendi hesabından takipçilerine paylaştı. Ünlü fenomen tarafından paylaşılan görüntüler incelendiğinde 20'den fazla kişinn bir evde parti için toplantığı görünüyor. İçlerinde şarkıcı Murat Başaran'ın da bulunduğu grup, maske ve mesafe kuralını hiçe sayarak hastalığı yok sayarak eğleniyor. Görüntüleri izleyen bir çok takipçi ise bu vurdum duymazlığa ve sorumsuzluğa  tepki gösterdi



Son Güncelleme: 16.11.2020 17:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsEv PartileriKoronavirüs Vaka SayılarıFenomenlerin Ev Partileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamster'e tokat ve ısırık cezasız kalmadı
Hamster'e tokat ve ısırık cezasız kalmadı
Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı
Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı
Baldızına laf atıp, boğazını kesmişler
Baldızına laf atıp, boğazını kesmişler
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
MEB çevrimiçi öğretmenler günü programı hazırladı
MEB çevrimiçi öğretmenler günü programı hazırladı
Mardin'de feci trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Mardin'de feci trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Popüler Haberler

Süt parası hangi kurumdan alınır, süt parası hesaba yatar mı? 2020
Emanet dizisi Kiraz karakterini kim canlandırıyor? Gülderen Güler kimdir?
Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Defne ile Son Gece karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2020 Kefilsiz evraksız kredi veren bankalar
Pedofili ne için kullanılır, ne demektir?
Aile hekimliği nerede değiştirilir? Aile hekimliği değiştirme işlemleri
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?
BİM Kumtel yağlı radyatör özellikleri ve kullanıcı yorumları
Eminevim ile nasıl ev sahibi olunur? 2020 Eminevim nasıl bir sistem
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Propolis faydaları nelerdir? Propolis nasıl, ne zaman kullanılır? Propolis nelere iyi gelir?
Sosyal Hizmetler 1000 TL sosyal yardım parası yattı mı?
Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor 2020 Yarışmacı bilgileri
KOSGEB kredisi hangi bankalardan alınır? KOSGEB kredisinin şartları nelerdir?
İstifa mektubu nasıl yazılır? Çalışanların istifa etme süreci
Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon final mi yapıyor?
10 Bin Adım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bir Başkadır Meryem'in kullandığı 24 numaralı otobüs nereden geçiyor? Bir Başkadır dizisi nerede çekildi?
FOX TV Kanunsuz Topraklar'ın konusu ve oyuncu kadrosu
Tazminat hesaplaması nasıl oluyor? Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
Saç nasıl satılır? Saç satma kriterleri neler?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.