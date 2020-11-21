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Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı masaya çorba istedi! Sonrası taşlı sopalı kavga

Konya'da korona virüs yasaklarının başlamasını hiçe sayan bir grup vatandaş,yasal olarak sadece paket servis yapabilen bir dükkana gelip, masaya servis istemesiyle birlikte esnaf ile aralarında kavga çıktı. Sopa ve taşların kullandığı kavgada 2 kişi yaralandı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 18:31
Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı masaya çorba istedi! Sonrası taşlı sopalı kavga
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Korona virüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte hayatımıza yeni kısıtlamalar geldi. Özellikle restoran ve lokanta gibi yerlerin sadece paket servis için açık kalmasına izin verildi masaya servis olayı yasaklandı.

Konya'da bir grup vatandaş tedbirler kapsamında masaya servisin yasak olmasına rağmen öğlede sonra bir çorbacıya gidip masaya servis çorba siparişi verdi. 4 kişi olan vatandaşlara çorbacı esnafı masaya servisin yasak olduğunu hatırlatınca aralarında tartışma çıktı. 

Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü ve kavgaya komşu esnaflarda müdahil olunca olaylar büyüdü. Esnaf ve masaya servis isteyen kişiler arasında taşların, sopaların kullandığı kavgada 2 kişi yaralandı. O esnada çarşıda denetimde olan polis ekipleri olaya el attı ve kavgayı ayırarak yaralan vatandaşları hastaneye sevkini sağladı.


Kavgadan yaklaşık 15 dakika sonra olayda yaralanan kişilerin yakınları çorbacıyı pompalı tüfekler ile girmeye çalıştı ancak o esnada orada olan vatandaşlar olayları yatıştırdı ve grup dağıldı.

Polis ekipleri ise kavgayı çıkaran ve yaralayan kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 21.11.2020 18:31
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Anahtar Kelimeler:
Korona Virüs TedbirleriKonyaKavga
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