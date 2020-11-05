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Koronavirüs tedavisi görüyordu! Bakan Soylu'dan açıklama

Geçtiğimiz günlerde eşi ve kızı ile birlikte koronavirüs hastalığına yakalanan ve tedavisine hastanede devam edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu durumları ile ilgili olarak açıklama yaptı..

05 Kasım 2020 Perşembe 21:04
Koronavirüs tedavisi görüyordu! Bakan Soylu'dan açıklama
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Koronavirüs vakaları siyaset dünyasında ki kişilerde sık sık görülmeye devam ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisinin, eşinin ve kızının hastalık semptonlarının göstermesi sebeiyle yapılan test sonuçlarının ailecek pozitif çıktığını duyurmuştu.

BAKAN SOYLU TEDAVİSİNE EVDE DEVAM EDECEK


Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, bir süredir hastanede süren koronavirüs tedavilerinin doktorlarında onayıyla birlikte evde devam edeceklerini açıkladı ve eşi ile kızının koronavirüs hastalığını atlattığını ve sonuclarının negatif çıktığını sözlerine ekledi.

Soylu,tedavi süreçleri boyunca kendilerinin yanında olan, her gün arayan ve kendilerine dua eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP genel Başkanı Devlet Bahçeliye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Ankara şehir hastanesinde ki tüm sağlık personeline şükranlarını sundu ve hastanede tedavi gören tüm vatandaşlara acil şifalar diledi.



Son Güncelleme: 05.11.2020 21:04
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Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluKoronavirüs
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