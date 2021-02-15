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Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş'ten kötü haber! Entübe edildi..

Koronavirüs salgınına yakalanan ve usta sanatçı Toygun Ateş'in durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği öğrenildi. 66 yaşındaki usta sanatçının ayrıca bilincinin kapandığı da bildirildi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 13:05
Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş'ten kötü haber! Entübe edildi..
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Rol aldığı korku filmi için Malatya’da bulunan usta oyuncu Toygun Ateş, bir anda rahatsızlanmış ve apar topar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan testlerde koronavirüse yakalandığı anlaşılan 66 yaşındaki başarılı oyuncu Toygun Ateş'in sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 

Hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavi altına alınan Toygun Ateş'in sağlık durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildiği bildirildi. Malatya Turgut Özal Devlet Hastanesi'nde yatan ve burada tedavisi devam eden Toygun Ateş'in ayrıca bilincinin kapandığı da gelen bilgiler arasında.

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

Toygun Ateş 2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü okuyan ve buradan mezun olduktan sonra çok sayıda tiyatro sahnesine çıkan Ateş, sinema dünyasında 1976 yılında adım attı. 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynayana Ateş'in ayrıca seslendirme sanatçılığı ve yönetmenliği de bir arada götürdüğü bilinirken senaryo yazarlığını da hayatında hep devam ettirdi. Toygun Ateş, son projelerde ise oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam ediyordu.



Son Güncelleme: 15.02.2021 13:05
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