Koronavirüs tedavisi gören Haldun Dormen, taburcu edildi

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığı öğrenilen usta oyuncu Haldun Dormen, sağlığına kavuşarak tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Dormen, sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Hastaneden taburcu oldu

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunu bildiren 92 yaşındaki Dormen, sağlığına kavuştuğunu ve taburcu olduğunu aktardı. Haldun Dormen’in gelini gazetecida bir paylaşım yaparak ‘’Allah bizi hastaneye düşürecekse ülkemizde düşürsün’’ ifadesini kullandı.

‘’Testim pozitif ama durumum iyi’’

22 Kasım’da yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran usta oyuncu Haldun Dormen, testinin pozitif çıktığını ancak durumunun iyi olduğunu söylemişti.