Koronavirüs kısıtlamaları yeniden gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske ve mesafe konusunda önemli uyarı

Tüm dünyada devam eden koronavirüs salgını, bazı ülkelerde etkisini neredeyse kayderken, bazı ülkelerde ise etkisini arttırarak sürüyor. Salgını etkisini arttırdığı ülkelerden birisi de Türkiye. Türkiye’deki vatandaşların çoğu son zamanlarda koronavirüs önemlerini göz ardı ediyor ve bu durum da vakaların yükselmesine neden oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ise maske ve mesafe konusunda önemli bir uyarı geldi. Bir çok insan ise ‘’koronavirüs kısıtlamaları yeniden gelecek mi? sorusunu intenet üzerinden araştırıyor.

Koronavirüs Kısıtlamaları Yeniden Gelecek Mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının vatandaşların tedbirlere yeterince uymaması sebebiyle artmaya başladığını belirtti. Aşılama sürecinin tüm hızıyla devam etmesine rağmen hedeflenen orana ulaşılana kadar maske ve mesafe kurallarına uyulması gerektiğini ifade eden Koca, koronavirüs kısıtlamalarının yeniden gelip gelmeyeceği konusunun gündemlerinde yer almadığını sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgından kurtulmanın en etkili yolunun aşı olduğunu söyleyerek aşılarını tamamlamayan herkesi aşı olmaya davet etti.