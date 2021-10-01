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Koronavirüs kısıtlamaları yeniden gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske ve mesafe konusunda önemli uyarı

Koronavirüs önlemlerini göz ardı etmeye başlayan vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan maske ve mesafe konusunda önemli bir uyarı geldi. Peki koronavirüs kısıtlamaları yeniden gelecek mi? İşte detaylar...

01 Ekim 2021 Cuma 10:31
Koronavirüs kısıtlamaları yeniden gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske ve mesafe konusunda önemli uyarı
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Tüm dünyada devam eden koronavirüs salgını, bazı ülkelerde etkisini neredeyse kayderken, bazı ülkelerde ise etkisini arttırarak sürüyor. Salgını etkisini arttırdığı ülkelerden birisi de Türkiye. Türkiye’deki vatandaşların çoğu son zamanlarda koronavirüs önemlerini göz ardı ediyor ve bu durum da vakaların yükselmesine neden oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ise maske ve mesafe konusunda önemli bir uyarı geldi. Bir çok insan ise ‘’koronavirüs kısıtlamaları yeniden gelecek mi? sorusunu intenet üzerinden araştırıyor.

Koronavirüs Kısıtlamaları Yeniden Gelecek Mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının vatandaşların tedbirlere yeterince uymaması sebebiyle artmaya başladığını belirtti. Aşılama sürecinin tüm hızıyla devam etmesine rağmen hedeflenen orana ulaşılana kadar maske ve mesafe kurallarına uyulması gerektiğini ifade eden Koca, koronavirüs kısıtlamalarının yeniden gelip gelmeyeceği konusunun gündemlerinde yer almadığını sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgından kurtulmanın en etkili yolunun aşı olduğunu söyleyerek aşılarını tamamlamayan herkesi aşı olmaya davet etti. 


Son Güncelleme: 01.10.2021 10:31
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Sağlık BakanıKoronavirüs KısıtlamalarıMaske Ve MesafeFahrettin Koca
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