Koronavirüs kısıtlamaları yeniden gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske ve mesafe konusunda önemli uyarı

Tüm dünyada devam eden koronavirüs salgını, bazı ülkelerde etkisini neredeyse kayderken, bazı ülkelerde ise etkisini arttırarak sürüyor. Salgını etkisini arttırdığı ülkelerden birisi de Türkiye. Türkiye’deki vatandaşların çoğu son zamanlarda koronavirüs önemlerini göz ardı ediyor ve bu durum da vakaların yükselmesine neden oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ise maske ve mesafe konusunda önemli bir uyarı geldi. Bir çok insan ise ‘’koronavirüs kısıtlamaları yeniden gelecek mi? sorusunu intenet üzerinden araştırıyor.
Koronavirüs Kısıtlamaları Yeniden Gelecek Mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgından kurtulmanın en etkili yolunun aşı olduğunu söyleyerek aşılarını tamamlamayan herkesi aşı olmaya davet etti.
Son Güncelleme: 01.10.2021 10:31