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Koronavirüs erzak yardım paketi başvurusu nasıl yapılır? Erzak yardımları kimlere verilir?

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan koronavirüs erzak yardım paketi başvurusu nasıl yapılacağı ve erzak yardımlarının kimlere verileceği hakkında araştırma yapılmaya başlandı. İşte COVID-19 erzak paketleri hakkında bilmeniz gerekenler.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:50
Koronavirüs erzak yardım paketi başvurusu nasıl yapılır? Erzak yardımları kimlere verilir?
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Coronavirüs nedeniyle devlet tarafından vatandaşlara yapılan yardımlar her geçen gün artış gösteriyor. Desteğe muhtaç vatandaşlar için virüsle mücadelede yardım yapılması amaçlanıyor. Söz konusu amaç kapsamında yurttaşlar ikametlerindeki belediyelerle irtibata geçmek suretiyle yardım başvuruları yapabiliyor.

Alınan son tedbirlerle 65 yaş ve üstünü kapsayan gıda yardımları; 65 yaş üstü olduğuna benzer şekillerde 65 yaş altı için de ilgili belediyeler bünyesinden yoksulluk belgesi alınabilmektedir. Toplumsal yardım kapsamalarında belediyeler vatandaşlar için para, eğitim ve gıda destekleri vermektedir. Vatandaşların yaşadığı bütçe sıkıntılarının giderilebilmesi için giyim, gıda vs. destekler verilmektedir.


Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından erzak yardımları ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesini müteakip vatandaşlara gıda erzak yardım yapılması sonucuna ulaşıldı. Erzak yardım paketleri COVID-19 nedeniyle ikametlerinde kalmakta olan vatandaşlara dağıtılacak.

Erzak yardımı nasıl alınır?

65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelgeyle 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için destek paketleri devreye girdi. Erzak yardım paketlerinin başlatılması konusunda İstanbul’da ikamet edip maddi olanaksızlık yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara 112, 115 ve 156 numaralı telefonlardan yazışma sağlayarak erzak yardım paketi için talepte bulunabilecekleri belirtilmiştir.

Erzak yardım paketi için aranan şartlar nelerdir?

Coronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan ve desteğe muhtaç 65 yaş üstü vatandaşlar için erzak yardımları yapılacaktır. Hane ekonomisi standart gelirin altında olan yaşlılara yapılan erzak yardımları belediye personeli tarafından ulaştırılacaktır. 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra kimsesizler, eş evleri, hayır kurumları da erzak yardımlarından faydalanabilecek.

İkametlerindeki ilgili belediyelerden alabilecekleri yoksulluk belgesi çerçevesinde yapılacak yardımlar, öncesinde alınan belge ve araştırma ekipleri tarafından gerekli görülmesi halinde vatandaşlara ulaştırılacak.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:50
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsErzak Yardım Paketi
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