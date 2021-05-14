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Koronavirüs bu köyü unuttu: Bu köyde tek bir vaka yok

Yaklaşık 14 ay önce ülkemizde başlayan korona virüs salgını Amasya Taşova İlçesi’nde bulunan Gökpınar Köyüne hiç uğramadı. Köyde misafirliklerin durdurulması ve izolasyona dikkat edilmesi sonucunda bu zamana kadar hiçbir vaka görülmedi.

14 Mayıs 2021 Cuma 21:07
Koronavirüs bu köyü unuttu: Bu köyde tek bir vaka yok
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Amasya Taşova İlçesi’nde 40 hane ile 50 nüfuslu Gökpınar köyünde şuana dek bir tane bile COVID-19 vakası yaşanmazken, köy sakinleri de virüs tehlikesinden dolayı kent merkezine bile gitmiyor. Köylünün bütün alışverişi köyün Muhtarı Metin Şahin tarafından yapılıyor.

Gökpınar Köyünün Muhtarı Metin Şahin, "Korona virüs ülkemizde 2020 Mart ayında görülmeye başladı. Bizler o tarihten itibaren sıkı bir tedbir alarak, köyümüzü bu beladan korumaya çalışıyoruz. Biz köyümüze hali hazırda virüs, vaka yok. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, çok dikkat ettik. Dezenfektan dağıttık, kolonya dağıttık, maske dağıttık, hala da dağıtmaya devam ediyoruz. Biz köyümüzü bu şekilde korumaya çalışıyoruz. Hali hazırda vakamız yok. Dışarıdan köyümüze gelen vatandaşlarımıza 14 gün evlerinde kalmalarını öneriyoruz. Virüsün gezdiği yok. Olduğu yerde duruyor. İnsanlar gezdiriyor bunu. İnsanlar da biraz kendilerine dikkat ettikten sonra sıkıntı yok. İnsanlara da şunu öneriyorum: Uzak durun, mesafenizi koruyun, maskenizi takın. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 21:07
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KoronavirüsBuKöyeHiçUğramadıAmasyaGökpınarKöyü
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