Koronavirüs bir aileyi daha vurdu. 3 kardeş hayatını kaybetti

Giresunlu Turan ailesinin acı feryadı. Bir virüsün tüm aileyi parçalaması üzerine ailenin küçük kardeşi İsmet Turan isyan etti. ‘’ Bu hastalık ailemizi yarıya indirdi. Dayanmak zor, dua ediyorum’’ dedi. Salgın nedeniyle 3 kardeş Mehmet(64), Ahmet(66) ve Ziya Turan (60) 4 ay içerisinde koronavirüse yakalanarak vefat ettiler.

Turan ailesinin acı feryadı herkesi üzse de bu koronavirüs etkisini devam ettiriyor. Aileleri parçalayan virüsün biteceği gün sabırsızlıkla bekleniyor. Giresunlu ailenin işçi emeklisi Mehmet Turan, aralık ayı içerisinde İstanbul’da virüse yakalanmasıyla hastaneye kaldırılarak erken tedaviye başlatıldı. Fakat bu tedavi sürecinde virüse yenik düşen Mehmet Turan, 30 Aralık günü hayatını kaybetti. Ailesini bu acı haberle üzen Turan’ın cenazesi memleketi olan Şebinkarahisar ilçesine bağlı Saplıca Köyü, Licese Mahallesi’nde toprağa verildi. Bu haber üzerine vefat eden Mehmet’in ağabeyi olan Ahmet Turan dasürecinde mart ayından Koronvirüse yenik düştü. 17 Mart günü tüm müdahalelere rağmen vefat eti. Kardeşi gibi Ahmet Turan’da memleketine defnedildi.

Peş peşe ölüm haberleri alan Giresunlu Turan ailesi bu sefer de en küçük kardeş olan Ziya Turan’ın virüse yakalanmasıyla sarsıldı. Testi pozitif çıkan Ziya hastaneye kaldırılarak tedavi sürecine başladı. İstanbul da bir hastanede yoğun bakımda koronavirüs tedavise devam ederken 23 Nisan günü ölüm haberi alındı. Aileyi bir kere daha sarsan haber üzerine Ziya Turan ağabeyleri gibi memleketi olan Şebinkarahisar’da defnedildi. Turan ailesinin arka arkaya yaşadığı ölümler aileyi derinden etkiledi.

‘Dayanmak zor’

Pandemi sürecinde aileleri parçalana virüs nedeniyle 3 ağabeyini kaybeden İsmet Turan, ‘’8 kardeşiz. Ağabeylerimi köyümüzde toprağa koymak çok büyük acı. Ben ve ablalarım bu hastalığı yaşadık. Kimimiz atlattık, şuan bir ablam İstanbul’da tedavi görüyor; durumu ağır. Bu hastalık ailemizi yarıya indirdi. Dayanmak zor, dua ediyorum’’ dedi.