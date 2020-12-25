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Koronavirüs bağışıklığı kaç gün sürüyor?

Yaklaşık bir senedir dünyanın gündeminde olan salgın hastalık koronavirüsün bağışıklılığının kaç gün sürdüğü tartışma konusu olmuşken, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama Avustralyalı bilim insanlarından geldi.

25 Aralık 2020 Cuma 21:19
Koronavirüs bağışıklığı kaç gün sürüyor?
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Geçtiğimiz Aralık ayında dünya gündemine giren ve Mart ayında ülkemizde görülmeye başlayan koronavirüs hastalığı ile mücadele sürerken diğer yandan hastalık ile ilgili olarak araştırmalar da devam ediyor.

Hastalık ile ilgili olaran en çok merak edilen konulardan biriside bağışıklık konusu oldu. Bir çok insan koronavirüs hastalığının bağışıklılığının kaç gün sürdüğünü merak ederken, konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama Avustralyalı bilim insanlarından geldi.

Avustralyalı bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmada hastalığa yakalan kişilerin virüse karşı kazandıkları bağışıklığın yaklaşık 8 ay boyunca sürebileceğini ortaya koydu.

Ülkenin önde gelen Üniversitelerinden birisinde yapılan çalışmada koronavirüs hastalığına yakalanan 25 kişi ve hastalığı geçirmeyen 36 kişiden alınan kan değerleri incelendi.

Hasta olan kişilerin kan değerlerinde semptonlar görülmeye başladıktan yaklaşık 20 gün sonra antikorların etkisini kaybettiği görüldü.

Yapılan araştırmada antikorlar yok olsada hafıza B hücrelerinin kalmaya devam ettiği, bu hücrelerin koronaya karşı 8 ay bağışıklık sağladığı ifade edildi. 

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 21:19
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBağışlık
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