Koronavirüs 1 ay içinde aynı aileden 5 kişinin ölümüne sebep oldu!

Rize Güneysu'ya bağlı bir köyde yaşamını sürdüren Genç ailesinden 1 ay içinde 5 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybederken 12 kişi koronavirüs hastalığına yakanlandı.

BABA OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 30 gün evvel ilçede yaşayan 24 yaşındaki Burak Genç yakalandığı koronavirüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Burak Genç'in hayatını kaybetmesinden yaklaşık 4-5 gün sonra babası Muhammet Genç de koronavirüs hastalığı sebebiyle yaşam savaşını kaybetti ve oğlu ile yan yana toprağa verildi.

Bu süreç içinde koronavirüs hastalığı Genç ailesi içinde yayılmaya devam etti ve aynı soyismi taşıyan 15 kişiden 12 kişi salgın hastalığa yakalandı. Bu süre.içinde aynı aileden olan 36 yaşındaki Bünyamin Genç de koronavirüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.Diğer yandan bu ölüm haberi hastanede koronavirüs tedavisi gören baba Ali Genç'ten gizlendi. 4 Aralık tarihinde ise aynı aileden Muhammet Genç'ten sonra ağabeyi İbrahim Genç de 53 yaşında koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Genç ailesi koronavirüs hastalığına bağlı olarak beşinci acıyı ise bugün yaşadı. Oğlunun ölüm haberi kendisinden saklanan Ali Genç, oğlu ve yeğenleri ile aynı hastalığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ali Genç, oğlu ile yan yana toprağa verildi.

Genç ailesinin bazı üyelerinin koronavirüs hastalığı tedavilerinin devam ettiği bildirildi.