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Korona yüzünden 3 kardeş 15 gün arayla yaşamını yitirdi

Yalova'da yaşamını sürdüren Burgazoğlu ailesinin 3 kardeşi koronavirüs sebebiyle 15 gün arayla hayatlarını kaybetti.

11 Nisan 2021 Pazar 18:59
Korona yüzünden 3 kardeş 15 gün arayla yaşamını yitirdi
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Korona virüsü hastalığı can almaya devam ediyor.

Son olarak Yalova'da yaşamını sürdüren Vedat Burgazoğlu geçtiğimiz günlerde hastalık şüphesiyle hastaneye başvurdu.Burgazoğlu'na hastanede yapılan testin sonucu pozitif çıkınca,  Burgazoğlu'nun ağabeyi İmdat Burgazoğlu'nun da test yapıldı ve abi kardeşin koronavirüs yakalandığı anlaşıldı.

3 kardeş 15 gün arayla hayatlarını kaybetti

İki kardeş bir süre evde tedavi gördü ve durumları ağırlaşınca Burgazoğlu kardeşler hastaneye kaldırıldı. Tedavilerine hastanede devam edilirken Vedat Burgazoğlu, yaklaşık 15 gün evvel kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Vedat Burgazoğlu'nun vefatın bir hafta sonra ise durumu ağırlaşan İmdat Burgazoğlu'da hayatını kaybetti.

Burgazoğlu ailesi iki ferdinin acısını yaşarken, hayatını kaybeden iki kardeşin ağabeyleri Üzeyir Burgazoğlu da koronavirüse hastalığına yakalandı. Tedavisi devam eden Üzeyir Burgazoğlu durumu ağırlaşınca tedavisinin devamı için devlet hastanesine kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Üzeyir Burgazoğlu'da dün hayata gözlerini kapattı.

Üzeyir Burgazoğlu, az sayıda kişinin katılımıla cenazenin ardından Yalova Mezarlığı'nda, diğer iki kardeşinin yanında toprağa verildi.




Son Güncelleme: 11.04.2021 18:59
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Yalova3 Kardeş3 Kardeş Hayatını Kaybetti
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