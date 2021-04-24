Korona virüsüne yakalanan genç, 4.kattan aşağıya atlayarak intihar etti

Üzücü olay dün akşam saatlerinde Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı.

İlçede yaşamını sürdüren 37 yaşındaki Samet Konak isimli vatandaş geçtiğimiz günlerde korona virüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu ve Konak'a yapılan test pozitif çıktı.

Kendi evinde tedavi altına alınan Konak geçtiğimiz akşam evinde bunalıma girdi ve Konak, 4.katta bulunan evlerinin camından aşağıya atladı.

Olayı gören mahallelinin haber vermesiyle birlikte hemen 112 sağlık personeli ve polis ekipleri olayın yaşandığı bölgeye yönlendirildi. Gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede zemine atlayan genç adamın yaralandığını tespit etti ve yapılan ilk müdahaleden sonra Konak hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan 37 yaşındaki 1 çocuk babası Konak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

. Cumhuriyet Savcılığı Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.