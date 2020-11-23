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Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan bir tır şoförü korona virüse yakalanan ailesinden ayrı kalmamak için evinin bahçesine park ettiği tırda yaşamaya başladı. Ailesini yalnız bırakmayan fedakar vatandaş, pencereden birbirlerine el sallayarak birbirlerinin yanında olduklarını gösteriyor ve özlem gideriyorlar.

23 Kasım 2020 Pazartesi 15:52
Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 10 yıldır uluslar arası tır şoförlüğü yapan  Nurettin A, Rusya’dan dönerken ailesinin korona-virüse yakalandığı haberini aldı. Ailesinin karantinada olması nedeniyle onları yalnız bırakmak istemeyen Nurettin A hemen ailesinin yanına giderek bahçeye çektiği tırın içerisinde yaşamaya başladı. Nurettin A. 4 gündür tırda yaşıyor. Ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak onlara destek olmak için site bahçesinden hiçbir yere ayrılmıyor. Nurettin A. yanlarına gidemediği ailesi ile özlemini pencereden el sallayarak ve telefon ile görüşerek giderebiliyor.


 

"Onların yanında olabilmek benim en büyük vazifem"

Bu durumdan şikayeti olmadığını oldukça menün olduğunu belirten Nurettin A. 10 yıldır uluslararası tır şoförlüğü yaptığını genelde Sovyetler Birliği ülkeleri Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan gibi ülkelere yük taşımacılığı yaptığını belirtirken Tekstil, gıda ve benzeri ürünler taşıdığını ekledi. Ailesinin hastalığa yakalandığını Rusya dönüşünü firmasının haber vermesi üzerine öğrendiğini söyleyerek hemen Türkiye’ye giriş yaptığını söyledi. 4 gündür de evinin önünde ailesine destek olmak için var olduğunu ,ailesinin isteklerini ve ihtiyaçlarını gidermek için elinden geleni yaptığını ifade etti .Ailesinin durumunun iyi olduğunu belirtirken karantinalarının bitmesini beklediğini karantina bitiminde işine tekrar geri döneceğini söyledi.

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 15:52
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKarantinaTırEv
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