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Korona-virüs yaşlı çifti aynı gün hayattan kopardı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde korona-virüs sebebiyle aynı gün hayatını kaybeden yaşlı çift, yan yana birbirinden ayırılmadan defnedildi.

11 Nisan 2021 Pazar 17:45
Korona-virüs yaşlı çifti aynı gün hayattan kopardı
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Kocaeli İlinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yenimahalle'de yaşayan ve bölgede yaklaşık 35 yıldır esnaf olarak çalışan Mahizer ve Zihni Ergül çiftinin belirti göstermesi sonrasında yaptırdıkları covid-19 testleri pozitif çıktı. Evde tedavi altına alınan çiftin durumlarının ağırlaşmasının ardından hastaneye kaldırıldılar. Hastanede kaldırıldıkları yoğun bakımda 5 gün kaldıktan sonra yaşlı çift yaşam mücadelesini kaybetti. Bir kaç aralıklarla hayatlarını kaybeden çifttin yakınları gözyaşlarına boğuldu.4 çocuk sahibi olan çiftin cenazesi kılınan öğle namazının ardından defnedildi. Cenazeye çiftin akrabaları ve yakınları katıldı.




Son Güncelleme: 11.04.2021 17:45
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliAcı Olay
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